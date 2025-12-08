Sarp sceglierà a sorte di sacrificare Doruk nella puntata de La forza di una donna di venerdì 12 dicembre: l'uomo impazzirà all'idea di perdere suo figlio, ma sarà un bluff di Nezir per farlo soffrire. Le anticipazioni tv rivelano che Nezir chiamerà Doruk per giocare con lui in giardino e il bambino ne sarà molto felice. Tutto sembrerà l'inizio di un'esecuzione a cui Sarp assisterà in videochiamata, ma in realtà Nezir si farà aiutare da Doruk a piantare le rose nel suo giardino. Korkmaz, inoltre, chiederà al bambino di esprimere due desideri che lui sarà pronto ad esaudire.

Il gioco spietato di Nezir a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir proseguirà la sua sottile vendetta nei confronti di Sarp. L'uomo preferirà non togliere la vita al suo nemico, ma farlo soffrire pensando di perdere la sua famiglia, in modo da fargli provare lo stesso dolore che lui ha subito quando è morto Mert. Sarp si sentirà così in colpa che proverà a togliersi la vita pur di liberare i suoi cari, ma non funzionerà. Nezir, infatti, impedirà al suo nemico di compiere il gesto e punirà duramente Munir per aver taciuto sulle intenzioni di Sarp. Quest'ultimo continuerà a pensare che Bahar, Nisan e Doruk siano in pericolo, ma in realtà Nezir li tratterà come ospiti.

La tortura psicologica di Korkmaz proseguirà ogni giorno, fino a portare Sarp all'esasperazione. Nezir entrerà nel capanno: "Facciamo un gioco", dirà al suo nemico. Azmi sistemerà per terra tre foto capovolte e Korkmaz inviterà Sarp a sceglierne una. Saranno le immagini dei tre figli maschi di Sarp che dovrà sacrificarne uno per pagare il suo debito con Nezir. A sorte, sceglierà la foto di Doruk e questo distruggerà psicologicamente Sarp, convinto di aver condannato a morte il suo amato figlio.

Il bluff che farà impazzire Sarp di dolore

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 12 dicembre, Sarp supplicherà Nezir di togliergli la vita pur di lasciare in pace i suoi bambini. Korkmaz, tuttavia, non vorrà saperne e lascerà la stanza restituendo a Sarp la foto di Doruk: "Conservala", gli dirà.

Nezir manderà a chiamare Doruk che lo raggiungerà in giardino, felice di giocare con lui. Korkmaz mostrerà al bambino il suo giardino e gli dirà che vorrebbe piantare delle rose, chiedendogli di aiutarlo. Doruk non si tirerà indietro e andrà a prendere le cesoie da dare a Nezir, mentre Azmi riprenderà tutto con il suo telefono, collegato a Sarp. Nezir chiederà a Doruk se vuole fare un gioco: sarà il pretesto per bendare il bambino e mostrarlo a suo padre, facendo sembrare il tutto un'esecuzione. La comunicazione con Sarp si interromperà qui e lui impazzirà dal dolore di aver perso suo figlio. Nel frattempo, Nezir pianterà le rose con Doruk e con lui farà il gioco dei desideri che il bambino aveva proposto il giorno prima.

Korkmaz chiederà al suo piccolo ospite di chiedergli qualsiasi cosa.

La tenerezza di Doruk ha conquistato anche Nezir

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Doruk ha iniziato a provare un grande curiosità verso Nezir e gli ha fatto molte domande su suo figlio. L'uomo, seppur titubante, gli ha detto la verità: suo figlio è morto. Doruk è andato ad abbracciare Korkmaz e ha compreso il suo dolore, tanto che quando Nezir ha rifiutato di fare con lui il gioco dei desideri non si è offeso. Al contrario, Doruk ha difeso Nezir con Nisan: "Lui non è cattivo, è triste per suo figlio", ha spiegato a sua sorella. Korkmaz non ha potuto resistere alla grande tenerezza di Doruk, tanto che qualche giorno dopo ha voluto rimediare al suo rifiuto concedendo al bambino i due desideri previsti dal gioco.