Gli allenatori hanno dato indicazioni sulla rosa dei nomi che vorrebbero allenare nella stagione 2026/2027. Ad esempio Luciano Spalletti sogna alla Juventus Brahim Diaz, mentre alla Continassa in questa fase di calciomercato si sono assicurati il talento svizzero di origini congolesi Tegra Bolongo: il centravanti però è destinato alla squadra Under 17.

Juve: la squadre che vorrebbe Spalletti, ma intanto si pensa al futuro

Tegra Bolongo è ad un passo dalla Juve, nonostante sul talento svizzero ci fossero diversi club tra cui l'Inter. Il 15enne si aggregherà con la squadra under 17, ma in prospettiva si tratta di un grandissimo acquisto poiché oltre alla grande struttura fisica è considerato un centravanti moderno: piede mancino, capacità di giocare con le spalle alla porta, saltare l'avversario e ottima conclusione dalla distanza.

Per quanto riguarda la prima squadra, Luciano Spalletti continua a sognare Brahim Diaz del Real Madrid anche se il centravanti marocchino non intende muoversi da Madrid. Andrea Cambiaso che sembrava destinato a lasciare i bianconeri, al contrario potrebbe restare a Torino. John Lucumì del Bologna piace, ma non è mai stata trovata la quadra sul cartellino. Tra i pali continua a restare in cima alla lista il nome di Dibu Martinez, ma considerando che la trattativa sembra impossibile Zion Suzuki potrebbe essere un'ottima alternativa in prospettiva rapporto qualità-prezzo così come Guglielmo Vicario. La settimana che va dal 27 luglio invece, potrebbe essere decisiva per lo sblocco della trattativa legata a Randal Kolo Muani: il PSG potrebbe accettare l'offerta arrivata dalla Juve.

Milan e Inter: i movimenti di mercato

L'Inter è intenzionata ad acquistare Singo attualmente in forza al Galatasaray. Per questo motivo che i nerazzurri hanno messo sul tavolo 35 milioni di euro, ma stando a quanto si apprende da un portale turco pare che sia stata respinta al mittente. Il valore del cartellino del 25enne ivoriano si aggira intorno ai 50 milioni di euro e non sono previsti sconti. Cuti Romero invece ha aperto al trasferimento, quindi i nerazzurri intendono accelerare visto che per Djed-Hotep Spence il Tottenham ha chiesto 50 milioni di euro.

Diverso il discorso per Mike Maignan e Youssouf Fofana del Milan: entrambi hanno cancellato su Instagram tutti i loro post ed in particolare il portiere francese ha anche rimosso dal proprio account nella bio la scritta "giocatore Milan". L'estremo difensore ha rinnovato il contratto con i rossoneri fino al 2031, ma la mossa social sembra impensierire i propri tifosi.