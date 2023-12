L'ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello ha totalmente sconvolto le dinamiche preesistenti data la presenza in casa del suo ex compagno Mirko Brunetti: i due continuano ad avvicinarsi ogni giorno che passa alimentando le fantasie di un possibile ritorno di fiamma, ecco che dall'esterno della casa alcun fan gli hanno mostrato tutto il proprio sostegno dando però poco dopo loro un'altra importante notizia. Presto infatti farà il suo ingresso in casa Greta Rossetti, compagna di Brunetti al momento dell'inizio della sua esperienza nel reality Mediaset ma adesso sua ex, il tutto dopo il confronto tv avvenuto qualche giorno fa.

L'affetto dei fan

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, lo ricordiamo, la scorsa estate hanno partecipato a Temptation Island, ma durante il falò di confronto hanno deciso di uscire dal programma entrambi single. Poco dopo i due hanno avviato una frequentazione con i rispettivi tentatori: lui con Greta Rossetti, lei con Igor Zeetti.

Con il recente ingresso di Perla al GF, diversi fan dell'ex coppia hanno però iniziato a sperare in un ritorno di fiamma anche perchè nel frattempo Mirko Brunetti ha anche sciolto, sempre in diretta tv, il legame con la Rossetti. Da qui il sostegno dei fan che da fuori hanno gridato: "Perletti vi amiamo" con lei ad aver risposto: "Anche noi vi amiamo".

Mirko e Perla avvisati sull'ingresso di Greta Rossetti

Poco dopo però, sempre dall'esterno della casa di Cinecittà altri fan hanno spoilerato l'ingresso di Greta Rossetti che presto diventerà una nuova concorrente del reality, cosa della quale ovviamente non è stata fatta menzione in casa. Nell'udire lo spoiler Mirko Brunetti è rimasto impietrito in silenzio mentre Perla Vatiero ha sbuffato mostrando un certo risentimento per una situazione che sarebbe abbastanza complessa da gestire.

Al momento non è dato sapere se i due ex fidanzati abbiano creduto o meno all'ingresso di Greta Rossetti, quest'ultima ha tuttavia già precisato che non interferirà nel loro rapporto aprendosi alla conoscenza di nuove persone in casa.

Brunetti-Vatiero: il commento dopo aver trascorso la notte insieme

Nel frattempo, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno dormito insieme per via di una "penitenza" dovuta al gioco della bottiglia.

La mattina seguente i due si sono ritrovati in cucina a fare colazione ripercorrendo la particolare nottata vissuta insieme: "Dormire con una persona con cui non sto più insieme ma con la quale ho convissuto per quattro anni l'ho trovato normale, ma allo stesso tempo strano" ha detto lui.

Per Brunetti è stato inoltre atipico non avere dell'intimità, "Se fossimo stati a casa tua ti saresti tirato indietro?" ha domandato al riguardo lei senza ricevere però risposta. Brunetti ha preferito sorvolare ma presto avrà a che fare con due ex insieme per tutto il giorno. Riuscirà a cavarsela?