Zeudi Di Palma è alle prese con una nuova esperienza lavorativa: la 24enne è infatti diventata la nuova testimonial di un brand di intimo. Sull'account Instagram del marchio di lingerie è stato pubblicato un post in cui appaiono dei personaggi famosi che hanno fatto da testimonial e tra questi c'è anche Zeudi.

La giovane ha posato con alcuni articoli di lingerie che mettono in risalto il suo fisico statuario. Giorno dopo giorno Di Palma diventa sempre più influente nel mondo dello spettacolo e della moda. Dopo la partecipazione al Grande Fratello, la 24enne è diventata una vera e propria star del web: basti pensare che su TikTok al suo canale sono iscritti tantissimi fan.

Inoltre Di Palma ha avuto la possibilità di seguire il Festival di Sanremo da vicino per conto di una nota emittente radiofonica.

L'entusiasmo dei fan per Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma ha fan da tutto il mondo, soprattutto il Brasile. Sotto al post pubblicato dal brand sono diversi i commenti all'indirizzo della 24enne campana: "Zeudi porta con sé un'aura di dea classica che rende ogni capo ancora più speciale". Un altro utente ha domandato se è possibile acquistare gli articoli di lingerie anche negli USA: "Zeudi wow quel pezzo è così perfetto su di te". A fare eco ci ha pensato un altro fan: "Che classe che ha ragazzi. Zeudi è veramente bellissima". Un ulteriore ha affermato: "Bellissima collezione.

Gli indumenti indossati da Zeudi poi sembrano risaltare le forme di una donna". Un utente ha domandato se verrà fatto un evento per presentare la collezione, mentre un altro fan ha affermato: "La collezione è bellissima, ma con Di Palma lo è ancora di più".

Anche su X, diversi fan hanno espresso un commento per elogiare la 24enne: "Ragazzi sono felicissima del nuovo lavoro di Zeudi. Facendo da testimonial al noto brand finirà su tutti i cartelloni pubblicitari". Tra gli utenti c'è anche chi si è complimentato con Di Palma per i successi ottenuti dopo la partecipazione al reality show: "Zeudi non avrà vinto il GF, ma post-programma ha fatto un percorso strepitoso dal punto di vista lavorativo". "Zeudi è impegnata su diversi front: Sanremo, ascolti alle stelle in live su TikTok, sociale con varie raccolte fondi e ora anche testimonial di un famoso brand".