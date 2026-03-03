Da giorni nella scuola di Amici si parla della strategia di Anna Pettinelli per provare a far andare Opi al serale: dire "no" a tutti i cantanti finché il suo allievo non sarà promosso. Se gli allievi si sono confrontati con la docente per cercare di farle cambiare idea, Lorella Cuccarini ha fatto una proposta ufficiale alla produzione: i prossimi esami saranno valutati da tutti e sei i professori del cast e chi riceverà quattro "sì" passerà alla nuova fase.

La contromossa della docente di Amici

Da quando Anna Pettinelli ha svelato che boccerà tutti i cantanti finché Opi non sarà al serale, nella scuola di Amici si è creato il caos.

I ragazzi si sono confrontati tra loro e con gli altri professori di canto, e tutti hanno concordato sul fatto che la strategia della speaker radiofonica sarebbe scorretta e per nulla meritocratica.

Nel daytime del 3 marzo è stato mostrato un faccia a faccia tra la docente e i titolari della classe, ma questo dialogo non è servito a cambiare le cose.

La mossa più concreta l'ha fatto Lorella Cuccarini, che prima di una nuova registrazione ha avanzato la seguente proposta alla produzione: "Facciamo gli esami davanti a tutti e sei i prof e chi riceve almeno 4 sì prende la maglia del serale".

Lorella: “credo si possa trovare una strada diversa: propongo di fare l’esame davanti a tutti e sei professori e tutti possano votare. Se ricevono almeno 4 SI possono ricevere la maglia del serale”#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 3, 2026

La reazione dei fan sui social

La proposta di Lorella Cuccarini è stata accolta positivamente dalla maggior parte dei fan di Amici, anche perché sembra essere l'unica strada percorribile per contrastare la strategia di Anna Pettinelli.

"Ci sta", "Ha ragione lei", "Magari aggiungerei due sì su tre dagli insegnanti della categoria di appartenenza", "Quello che sta succedendo fa perdere credibilità al programma", "Opi sarebbe più bravo di Elena e Plasma? Ma Anna Pettinelli è folle", "Quest'anno non se sta azzeccando una", "Poveri ragazzi", si legge su X in queste ore.

In arrivo una nuova registrazione

Domani, mercoledì 4 marzo, ci sarà la registrazione di uno degli ultimi speciali di Amici prima dell'inizio del serale.

Quasi sicuramente i professori consegneranno nuove maglie, ma prima bisognerà capire se la produzione accetterà la proposta di Lorella Cuccarini ed eventualmente come risponderà Anna Pettinelli per continua a tutelare Opi.