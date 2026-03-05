Oggi, 5 marzo, Helena Prestes ha fatto una live solo per chi è abbonato al suo canale su Instagram e nel corso della chiacchierata ha lanciato qualche frecciatina agli haters e alla gente invidiosa. A chi le ha fatto notare che chi la critica vorrebbe essere al suo posto, ad esempio, la 35enne ha risposto che lo sa benissimo e che ci penserà il karma ad agire su queste persone.

Le stoccate di Helena in diretta

Negli ultimi giorni Helena ha ritrovato il sorriso e non ha intenzione di perderlo a causa degli attacchi che continua a ricevere sui social.

In queste ore, infatti, la modella ha risposto in modo pungente a chi le ha fatto notare che dietro ai suoi haters si nasconderebbero persone invidiose che vorrebbero essere come lei.

"Vogliono ciò che è mio? Dimmi qualcosa di nuovo", ha detto Prestes suscitando l'entusiasmo di tutti i suoi sostenitori.

quanta invidia dietro di te le persone vogliono quello che è tuo

dimmi qualcosa di nuovo 💥💥💥 pic.twitter.com/tPp0IfOwBd — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 5, 2026

La modella ha anche rassicurato chi la segue su Instagram che non prima o poi le cose cambieranno: "Ragazzi, non c'è nulla di più forte del karma. Fidatevi di me".

I commenti dei fan

Le frecciatine che Helena ha lanciato agli haters in queste ore hanno alimentato la stima dei fan nei suoi confronti.

"Non le sfugge niente, devono stare molto attenti", "Li ha spenti con tre parole", "Boom", "Vorrebbero essere come lei, ma non saranno mai lei", "Non la fregate, è sempre un passo avanti"; "Le sue risposte sono sempre puntuali", "Dritta al punto, brava", "Come freccia lei, nessuno", "La amo", "Che goduria", "Ogni volta festeggio", "Lasciatela stare", "Non vi conviene mettervi contro di lei", si legge su X in queste ore.

Le giornate a Milano con la sorella

La vita di Helena sta ripartendo dopo il lutto che ha colpito tutta la sua famiglia, e anche sui social sta ricominciando a fare dirette e a postare contenuti.

In questi giorni Prestes è a Milano a casa della sorella Mariana, e si sta dividendo tra impegni di lavoro, allenamenti in palestra e cene con nipoti e amici.

Javier, invece, è a Terni per preparare l'ultima partita della stagione con la squadra di pallavolo che lascerà per dedicarsi a nuovi progetti: si dice che prossimamente Martinez diventerà modello e testimonial proprio come la fidanzata.