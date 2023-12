Tancredi vuole distruggere Matilde e Vittorio e nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore la sua rabbia sarà fuori controllo. Conti dovrà stare molto attento perché questa volta il suo rivale non avrà pietà. Nell'episodio del 13 dicembre ci sarà poi un litigio tra Umberto e Flora: Guarnieri si arrabbierà per il fatto che Flora non lo abbia avvisato della decisione di Matilde, già indispettito che si sia schierata dalla parte dell'amica.

Irene, invece, presa dall'organizzazione del nuovo evento al Circolo con Leonardo, si dimentica dell'appuntamento con Alfredo che inizia a stancarsi di essere continuamente messo da parte dalla fidanzata e di non sentirsi mai alla sua altezza.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Matilde e Vittorio devono stare attenti

Matilde ha preso in mano le redini della sua vita e non ha ceduto alle suppliche di Tancredi, che le ha confessato di essere il responsabile dell'incendio alla fabbrica. Non solo lo ha lasciato, ma ha contattato un avvocato per chiedere se ci siano gli estremi per annullare il suo matrimonio.

Tancredi ha scoperto la lettera che Flora gli ha nascosto e, sopraffatto dalla rabbia - che sta diventando ormai incontrollabile - giura vendetta contro Matilde e Vittorio. Entrambi dovranno pagare.

Vittorio decide di affrontare Tancredi una volta per tutte

Conti non vuole perdere Matilde per la seconda volta e non ha intenzione di tornare sui suoi passi.

La vendetta di Tancredi non lo spaventa, anzi. Decide di affrontarlo a viso aperto, accada quel che accada.

Nel frattempo Umberto ha da ridire con Flora, che gli ha nascosto le ultime iniziative di Matilde. Come se non bastasse, sa che si è schierata dalla parte di Frigerio, nonostante le abbia chiesto di agire contro di lei.

Tra i due ci sarà così un forte litigio.

Irene sta tirando troppo la corda con Alfredo

Nell'episodio della soap in onda il 13 dicembre Irene deluderà Alfredo. Presa dalla preparazione dell'evento al Circolo insieme a Leonardo si dimenticherà dell'appuntamento preso con il fidanzato, il quale la aspetterà invano.

Alfredo dimostra il suo profondo amore per Irene, tanto da chinare la testa in molte occasioni.

Non dimentichiamo che già precedentemente i due si erano lasciati per le intemperanze e la poca sensibilità della fumantina Cipriani. Non si esclude Alfredo si stufi di questa situazione e che decida di separarsi da Irene.

C'è anche un'altra ipotesi: Irene è rimasta molto colpita da Lorenzo, un ragazzo molto diverso da Alfredo, più vicino alle sue aspettative e ideali. Potrebbe dunque essere proprio lei a spezzare il cuore del suo attuale fidanzato, salvo poi pentirsi della sua scelta.