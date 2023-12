Le anticipazioni della Soap Tv La Promessa relative alle puntate in onda dal 2 al 5 gennaio 2024, rivelano che Petra svelerà a Maria che Salvador è morto in guerra. Sarà un duro colpo per la domestica e i suoi amici saranno molto preoccupati per lei. Inoltre, in questi nuovi episodi, finalmente ci sarà la tanto agognata pace tra Candela e Simona.

Petra rivela a Maria che Salvador è morto

A La Promessa arriveranno tempi buoi per Maria. La giovane domestica si troverà a dover fare i conti con una dura realtà. Petra infatti, senza nessun tatto, le rivelerà che Salvador è morto in guerra.

Petra non si farà dunque nessuno scrupolo rivelandole questa triste verità. Come ben sanno i telespettatori, dovevano essere Jana e Lope a rivelarle il decesso del fidanzato. Purtroppo per loro, Petra li avrà anticipati. La dama di compagnia di Cruz continuerà ad essere al centro delle vicende anche per il tentativo di avvelenare Elisa. Petra metterà il veleno nel the della baronessa, ma il piano per ucciderla non andrà a buon fine. La baronessa sarà ancora viva e vegeta.

Candela e Simona fanno pace nelle prossime puntate de La Promessa

A questo punto, Petra insinuerà in Cruz il dubbio che Lorenzo stia facendo il doppio gioco e che sia in combutta con Elisa. Candela dirà invece a Pia di aver capito che il padre biologico del bambino che porta in grembo è il barone, e le consiglierà di dirlo ed avanzare pretese sulla sua parte d'eredità.

Pia però non avrà nessuna intenzione di farlo. Martina invece, convincerà Candela a far pace con Simona. Candela però, farà sapere che seppure collaboreranno in cucina, tra loro non potrà più esserci amicizia. Mauro sarà sempre più preoccupato per Maria e inviterà Lope a confessarle i suoi veri sentimenti. Manuel nel frattempo, avrà una nuova discussione con Jimena e le rivelerà di aver riacquistato la memoria e di essere a conoscenza che lei gli ha sempre mentito.

Alla fine Candela chiederà perdono a Simona e le due si riappacificheranno. Lope invece, avrà timore che Maria voglia compiere un gesto inconsulto e chiederà a Jana di vigilare su di lei.

Maria e la storia con Salvador

Salvador Romea (Mario Garcia) è l'amico di Lope giunto a La Promessa per lavorare come cameriere. Tea lui è la domestica Maria Fernandez (Sara, Molina) nascerà subito un feeling e da lì a poco i due si fidanzeranno.

Peccato che Salvador si sarà ritrovato a fare i conti con la giustizia per essersi sottratto al servizio militare presentando un certificato medico falso. Per questo motivo era stato arrestato, salvo poi essere liberato a patto di partire per il fronte. Il giovane avrà dunque dovuto lasciare non solo il lavoro a La Promessa, ma anche la fidanzata Maria. Quest'ultima, in attesa del suo ritorno, ha sempre fantasticato sul loro futuro matrimonio. Fino appunto al momento in cui Petra l'avrà messa dinnanzi ad una dura realtà.