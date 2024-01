Anche Sermin andrà incontro a un triste destino, secondo le puntate di Terra Amara andate già in onda in Turchia. Non riuscirà più a riprendersi economicamente dopo che la figlia è finita in prigione per aver ucciso Hakan e perderà la vita a causa di un infarto proprio mentre sarà intenta a svolgere il lavoro di spazzina per le strade di Çukurova.

Sermin resta da sola, solo Lütfiye le dà una mano

Sermin vivrà una situazione per niente facile. Si troverà senza soldi e una casa, ma a peggiorare tutto sarà l'omicidio che commetterà la figlia Betül: vorrà sbarazzarsi di Züleyha sparandole contro, ma Hakan le farà da scudo e si prenderà il colpo in pieno petto per salvarle la vita.

La figlia inizierà una latitanza che la porterà fino ad Aleppo, in Siria, e al suo fianco ci sarà Abdülkadir, anche lui latitante per l'omicidio di Fekeli. Intanto la madre a Çukurova vivrà in povertà e con tutti che le volteranno le spalle. Per provare ad andare avanti dovrà fare una cosa che non ha mai fatto in vita sua: lavorare. Sarà Lütfiye a darle qualcosa da fare nel comune di Çukurova, visto che è il sindaco, così Sermin diventerà la nuova spazzina della città.

La morte di Sermin: sola in mezzo alla strada

Intanto Betül verrà catturata e finirà in prigione: dovrà scontare una pena di 24 anni. Per Sermin non sembrerà esserci un margine di ripresa e si ritroverà a fare la spazzina per tutta la vita, e proprio durante una delle sue giornate lavorative incontrerà la morte.

Il tutto si scoprirà dopo una salto temporale di circa dieci anni: Sermin si troverà come al solito a pulire le strade di Çukurova, quando verrà colpita da un infarto che non le lascerà scampo. Nessuno si accorgerà di ciò che le è successo e il suo corpo rimarrà per strada per almeno due ore, fino a quando verrà rinvenuto da qualcuno che avviserà subito le forze dell'ordine.

Sermin non sarà nemmeno più amica di Füsun, visto che è stata proprio lei a fare la spia in merito al nascondiglio di Betül in Siria. Anche lei non avrà vita facile, in quanto divorzierà dal marito Ahmet. Trascorrerà il resto della sua vita in una casa di cura di Çukurova.

Sibel Taşçıoğlu arriva a Milano per Verissimo

Intanto proseguono le ospitate dei protagonisti di Terra amara nel salotto di Verissimo.

Nella puntata del 20 gennaio ci saranno ospiti Selin Genç e Aras Şenol, ovvero gli interpreti di Gülten e Çetin, ma proprio nella giornata di ieri è arrivata a Milano Sibel Taşçıoğlu, l'attrice che presta il volto a Sermin.

Su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae davanti ai negozi della Galleria Vittorio Emanuele e molto probabilmente nella giornata di oggi registrerà l'intervista con Silvia Toffanin negli studi del programma situati a Cologno Monzese.