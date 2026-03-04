Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, l’orgoglio di Halit verrà messo duramente alla prova. L'uomo, abituato a gestire ogni separazione alle sue condizioni, si ritroverà per la prima volta a subire la decisione di una delle sue mogli. La richiesta di divorzio di Yildiz provocherà in lui una reazione imprevista: il senso di solitudine e la mancanza dei figli lo spingeranno a mettere in discussione il legame con Sahika. Proprio mentre Yildiz sarà pronta a mettere la firma definitiva per chiudere il loro rapporto, Halit le toglierà il foglio dalle mani.

Guardandola negli occhi, le confesserà di non voler rinunciare a lei e le chiederà di ricominciare da capo, lasciandola completamente senza parole.

Halit: ‘È la prima volta che non chiedo io il divorzio’

Halit è come un bambino: se gli prendi un giocattolo che non gli interessa più, lui farà qualsiasi cosa per riaverlo, solo per il gusto di farlo. Solo che lui non fa questa cosa con i giocattoli, ma con le mogli. Ne ha avute già quattro nella vita ed è in procinto di sposare la quinta, Sahika, ma quando Yildiz gli chiederà il divorzio qualcosa dentro di lui si smuoverà.

Si tratterà d’amore? Ancora non è detto, ma a colpire sarà la frase che lui dirà al suo avvocato: “Per la prima volta nella mia vita, non sono io a chiedere il divorzio”.

Halit si sente solo, la foto dei figli con Yildiz lo fa soffrire

Il fatto di non esercitare più un certo potere su Yildiz, forse farà sentire Halit più debole, ma non sarà solo questo a fargli venire certi ripensamenti: Halit si sentirà solo e per questo soffrirà. Non gli basterà la compagnia di Sahika, soffrirà nel vedere che i figli preferiscono passare il loro tempo con Yildiz e il fratellino Halit Can.

Una sera lui sarà a casa da solo con Sahika, mentre i figli saranno con Yildiz. Riceverà un messaggio da Zehra, con in allegato una foto che ritrae tutti i fratelli Argun insieme a Yildiz. Sarà una batosta che lo farà sentire ancora più solo.

Halit ritira le carte e chiede a Yildiz di riprovarci

Passerà una notte di riflessione per Halit. La mattina seguente, dovrà incontrare Yildiz per la firma delle carte per il divorzio, ma proprio mentre Yildiz sarà intenta a firmare, Halit ritirerà il foglio. La guarderà negli occhi e le dirà: “Non voglio il divorzio, riproviamoci”.

Yildiz resterà sbalordita da questa nuova e inaspettata presa di posizione. Che cosa farà? Asseconderà il volere di Halit o andrà dritta per la sua strada?