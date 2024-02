Nel nuovo appuntamento di Terra Amara in programma sabato 10 febbraio, in prima visione sui teleschermi di Canale 5, ci saranno pessime notizie per Betul e Sermin: perderanno la piccola villa. Zuleyha scoprirà che Betul ha venduto dei terreni a sua insaputa, così caccerà sia lei che la madre da casa.

Anticipazioni Terra amara: Fikret annulla le nozze con Betul

Mehmet Kara avrà intenzione di indagare a fondo sul tentato omicidio ai danni di Zuleyha (Hilal Altınbilek). Per questo motivo vorrà recarsi in carcere per incontrare il presunto colpevole.

Per fare ciò approfitterà di una cena al ristorante per innescare una lite con il procuratore. Mehmet Kara sferrerà un pugno in pieno volto all'uomo che deciderà di arrestarlo. Abdulkadir comprenderà il doppio gioco del suo complice, per questo motivo studierà un piano con Vahap per eliminare una volta per tutte Mahmut.

Zuleyha scoprirà che Betul ha venduto alcuni terreni a sua insaputa, così deciderà di dare una lezione a lei e Sermin. Anche Fikret romperà il fidanzamento con Betul, vista la delusione data dal suo comportamento.

Zuleyha caccia Sermin e la figlia dalla tenuta

Betul sarà così disperata da chiedere l'aiuto di Abdulkadir: proverà a convincerlo a comprare l'abitazione in cui abita con Sermin affinché Zuleyha non possa pignorarla.

Quest'ultima, però, cambierà la serratura della tenuta e butterà tutti gli effetti personali di Betul e sua madre per la strada. In questo modo le due donne non avranno più un posto dove vivere.

Mehmet Kara si troverà in cella per parlare con Mahmut, colui che ha confessato di aver sparato a Zuleyha, e scoprire se è stato davvero lui.

Fikret inviterà Zuleyha a stare attenta al suo nuovo compagno, visto che nutre dei dubbi sulla sua buona fede.

Fikret non si fida di Mehmet Kara

Mehmet Kara è il protagonista indiscusso della quarta e ultima stagione di Terra amara. L'arrivo dell'imprenditore a Cukurova non ha suscitato le simpatie di alcuni come Fikret, che ha dimostrato di nutrire dei dubbi sulla buona fede di Mehmet.

Le perplessità del ragazzo sono aumentate quando Mehmet ha chiesto la mano a Zuleyha: ha subito pensato che abbia compiuto questa scelta solo per mettere le mani nel patrimonio degli Yaman. I dubbi di Fikret hanno un fondamento visto che Mehmet Kara sta nascondendo la sua vera identità. Come si scoprirà in seguito, l'uomo è in realtà Hakan, un potente trafficante di sostanze stupefacenti giunto a Cukurova per vendicarsi della famiglia Yaman.