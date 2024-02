Nelle puntate di Terra amara che andranno in onda su Canale 5 dal 12 al 17 febbraio Hakan verrà rilasciato dal carcere, intanto Betul dovrà arrendersi di fronte alle dichiarazioni che Zuleyha farà sul suo conto. Inoltre, la famiglia Yaman dovrà fare i conti con Colak, un vecchio nemico che vuole riappropriarsi dei terreni degli Yaman e che arriverà a investire con l'auto Gulten e Saniye che perderanno la vita.

Gulten e Cetin presto genitori

Gulten e Cetin saranno lieti nell'apprendere che finalmente presto diventeranno genitori. I due giovani condivideranno la lieta notizia con i loro parenti ed amici che gioiranno per loro.

Intanto, dopo che Zuleyha ha scoperto gli inganni perpetrati da Betul ai danni suoi e della Holding Yaman, l'avvocatessa e la madre Sermin dovranno dire addio a ogni lusso e dovranno trasferirsi in una casa modesta.

Hakan, che si era fatto arrestare per poter avere un contatto diretto con colui che si era addossato le colpe dell'attentato a Zuleyha, potrà finalmente lasciare la prigione, poiché il procuratore ritirerà le accuse a suo carico. Zuleyha non potrà che essere al settimo cielo per la notizia. Altun, inoltre, ormai ripresasi completamente, deciderà di smascherare Betul anche davanti all'intero paese e rilascerà delle dure dichiarazioni contro di lei. Alla figlia di Sermin non resterà che arrendersi di fronte all'evidenza.

Colak vuole vendicarsi degli Yaman

Un nuovo personaggio farà il suo ingresso nel cast di Terra Amara. Colak uscirà dalla prigione dove ha trascorso gli ultimi 18 anni e ora il suo unico scopo sarà quello di riappropriarsi delle terre che Demir gli aveva sottratto dopo il suo arresto.

Fikret continuerà a essere contrariato per le imminenti nozze che verranno celebrate tra Zuleyha e Hakan, così comunicherà ad Altun la sua volontà di lasciare la tenuta con il piccolo Kerem Alì in modo take da non dover assistere allo sposalizio.

Infine, Colak deciso a riprendersi ciò che è suo, inizierà una guerra contro la famiglia Yaman e il primo colpo che infliggerà sarà durissimo. L'uomo investirà Gulten e Saniye, uccidendo una dopo l'altra le due domestiche.

Un riepilogo sulla storia del personaggio di Gulten

Il personaggio di Gulten (interpretata dall'attrice turca Selin Genç) non ha mai avuto vita facile.

In passato era stata innamorata senza essere ricambiata di Yilmaz, poi era stata vessata dal dispotico fratello Gaffur. Inoltre ha anche dovuto subire un abuso perpetrato da Ercument, il quale successivamente venne ucciso da Yilmaz che vendicò l'amica.

Solo di recente la donna aveva trovato la felicità accanto a Cetin, il quale ora - alla notizia della morte della sua amata e del figlio che portava in grembo - non potrà far altro che disperarsi inconsolabile.