Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 23 al 28 febbraio svelano che Halit soccorrerà Yildiz, la quale cadrà davanti al cancello della villa mentre proverà a scappare via a seguito delle numerose tensioni familiari.

Sabri non difende più Ender

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 23 a sabato 28 febbraio partono dalla scelta di Yildiz di allontanarsi dal clima teso che si respira alla villa. Ma mentre si accingerà a scappare, per scansare una macchina che potrebbe investirla, Yildiz cadrà davanti al cancello e ad accorgersene sarà proprio Halit che la soccorrerà immediatamente e la convincerà a rientrare in casa per assicurarsi che stia bene.

Intanto, Caner e Kaya potranno dare a Leyla una buona notizia comunicandole che può tornare subito a studiare all'università. Alla villa invece arriverà Sabri, atteso da tutti visto che la sua testimonianza potrebbe scagionare Ender. Ma quando Sabri si confronterà con Erim si rimangerà la parola e non confermerà le sue accuse, lasciando di fatto nei guai Ender.

Ender mette in guardia Yildiz rispetto a Sahika

Ben presto, sarà reso noto che Sahika ha minacciato Sabri costringendolo a stare in silenzio, mettendo ancora una volta in mostra le sue arti da manipolatrice.

Ender si renderà conto che Sahika sta agendo nell'ombra e deciderà di informare Yildiz mettendola in guardia, visto che la donna sta cercando di convincere Halit che Yildiz non porta in grembo suo figlio.

Yildiz così dovrà affrontare nuove tensioni poco dopo essersi ripresa dalla rovinosa caduta.

Riassunto delle puntate precedenti di Forbidden Fruit

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Sahika si è infuriata con Zehra perché ha preso parte alla alla festa di Yildiz. Inoltre, Zehra ha avuto la necessità di recuperare una grossa somma di denaro per la distribuzione del suo libro. Yildiz le ha consigliato un modo per racimolare denaro senza chiederlo il padre. Infine, notando lo strano comportamento di Sahika e Yigit nei confronti di Erima, Yildiz si è convinta che i due stanno drogando il ragazzo.