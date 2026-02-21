Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 6 marzo svelano che la crisi tra Ida e Diego sarà sempre più evidente soprattutto quando tra i due esploderà una discussione all'interno del bar Vulcano davanti agli avventori.

Rosa gelosa di Pino

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo prendono il via dall'instabilità emotiva di Rosa. La Picariello dovrà fare i conti con i propri sentimenti nel momento in cui si renderà conto che Pino, dopo la fine della loro relazione, ha deciso di andare avanti con la sua vita.

Così, mentre darà un'altra possibilità a Damiano, Rosa si ritroverà a pensare al suo ex in maniera sempre più insistente tanto da comprendere che non ha realmente chiuso con lui. Le insicurezza di Rosa si ripercuoteranno nella relazione con il padre di suo figlio, rendendo l'atmosfera pesante.

Quella di Rosa e Damiano non sarà l'unica coppia a vivere momenti di incertezza. Infatti, anche tra Ida e Diego le cose non andranno per il verso giusto. La situazione già precaria tra i due subirà un ulteriore contraccolpo nel momento in cui la coppia avrà una violenta discussione in pubblico proprio al bar Vulcano.

Mariella mente a Guido

La lontananza tra Ida e Diego sarà sempre più profonda tanto che la frattura tra i due farà pensare al figlio di Raffaele se sia giusto avere un futuro con la ragazza polacca.

La loro storia sarà messa in discussione. Inoltre, Diego subirà anche la situazione sentimentale del padre, visto che tra Raffaele e Ornella la distanza emotiva non diminuirà.

Infine, Mariella spinta dal desiderio di vendicarsi di Massaro, continuerà a mentire a Guido. Ma le sue bugie potrebbero mettere nuovamente in pericolo il suo matrimonio, da poco tornato nei binari giusti.

Il futuro di Diego

Tra Diego e Ida sarà davvero al fine? Non è escluso che tra i due la storia possa finire per sempre. In quel caso Diego, oltre alla crisi con la compagna, potrebbe doverne affrontare una di tipo personale visto che a quel punto per lui ci sarebbe il problema di trovare una nuova sistemazione. Tanti punti interrogativi per Diego che potrebbe tornare ad essere centrale nelle prossime storyline della soap.