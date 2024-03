Nelle puntate di Endless love del 14 e 15 marzo andrà in scena la fine della storia tra Kemal e Nihan. Lui le chiederà la mano, ma la ragazza in lacrime rifiuterà. Lei avrebbe voluto dirgli gli sì, ma per Nihan c'è in serbo un altro destino: dovrà sposare Emir per impedire che il gemello Ozan finisca in carcere per omicidio.

Nihan scopre che il fratello ha ucciso una ragazza

Nella vita di Nihan arriveranno grossi problemi a causa di un omicidio che verrà commesso da Ozan. Si troverà in compagnia di Emir e di due donne, in una serata in cui i ragazzi giocheranno a tiro a segno, ma al posto delle freccette useranno una pistola.

Alla fine, in circostanze al momento ancora sconosciute, Ozan ucciderà una delle due ragazze. Nihan scoprirà la cosa quando telefonerà al fratello. Alla chiamata risponderà Emir, che le dirà che Ozan al momento non riesce a parlare. La ragazza temerà che il gemello sia vittima di un attacco epilettico, ma alla fine sarà proprio Ozan a dirle di aver ucciso una donna.

Kemal vuole chiedere a Nihan di diventare sua moglie

Nihan correrà a casa di Emir e troverà il fratello tra le braccia della madre, e Galip che sarà pronto a rassicurarla. "Non ti preoccupare, risolveremo la questione tra di noi", le dirà, ma anche senza una dichiarazione esplicita la ragazza capirà che per salvare il fratello deve sposare Emir.

Lei non potrà nemmeno immaginare che, intanto, Kemal ha appena annunciato alla famiglia che vuole chiedere la mano a Nihan. Si preparerà per bene: le comprerà l'anello di fidanzamento e la inviterà a pranzo in barca.

Nihan dice 'no' alla proposta di matrimonio di Kemal

Arriverà il momento della proposta. Kemal sarà molto felice e le dirà che, visto che non vuole partire per Zonguldak insieme a lui senza sposarsi, è pronto a diventare suo marito.

Con un sorriso smagliante le mostrerà l'anello, ma Nihan inizierà a piangere: "Perdonami Kemal, ma io non posso sposarti".

In qualche modo la ragazza dovrà giustificare questa presa di posizione: "Avevi ragione, le nostre vite non sono compatibili e io non posso entrare nel tuo mondo". Sotto la pioggia Nihan se ne andrà via in lacrime, lasciando Kemal solo e amareggiato.

Cosa racconta la storia di Endless love

Endless love inizia l'11 marzo su Canale 5 e racconta l'amore impossibile di Nihan e Kemal, che si conoscono per caso su un autobus. La ragazza, però, ha un destino un po' complicato: i genitori sono in bancarotta e l'unico modo per salvarsi sarebbe concedere la mano della figlia al ricco Emir. In un primo momento la ragazza si rifiuterà di farlo, ma alla fine dovrà cedere per salvare la vita al gemello Ozan e impedirgli così di finire in carcere per omicidio: se non dovesse sposarlo, Emir sarebbe pronto a parlare con la polizia.