Dopo la messa in onda della diretta del 7 marzo e tempo di pagelle per i concorrenti del Grande Fratello. Tra i protagonisti della puntata, ci sono Alessio Falsone e Anita Olivieri. Entrambi meritano una insufficienza, visto che non pare affatto credibile questa loro presunta storia d'amore. Entrambi sono abili giocatori e sembrano essere disposti a tutto pur di arrivare fino in fondo a questo Reality. I sufficienza, anche per Perla e Mirko, visto che ormai non se ne può proprio più di assistere a confronti che non portano da nessuna parte.

Alessio Falsone voto 3: la strategia non convince

Alessio Falsone si merita un 3 in pagella. Lui ha dimostrato di essere in vero e proprio giocatore è usa tutte le armi a sua disposizione pur di arrivare fino alla finale. Professa un'attrazione molto forte per Anita ma il pubblico non ha la memoria corta e si ricorda bene che appena entrato al Grande Fratello, si era già avvicinato prima a Greta e poi a Perla. L'opinione è che ad Alessio interessino più che altro le ship per restare sotto i riflettori. È uno stratega in pieno regola e lo si è capito in puntata nel momento in cui ha dichiarato che se Anita fosse stata eliminata, lui l'avrebbe seguita. Qualcuno ci crede? Peccato che ad essere eliminata sia stata Grecia.

Voto 3 in pagella per Anita: la storia con Alessio è fake

Anche Anita Olivieri si merita un 3 in pagella. Solo pochi giorni fa professava amore per il fidanzato Edoardo arrivando persino a dire di vederlo come padre dei suoi eventuali figli. In men che non si dica ha cambiato idea, dichiarando di aver perso la testa per Alessio.

Un cambiamento repentino che fa sorgere qualche dubbio, anche perché l'avvicinamento con Falsone è avvenuto proprio quando lei era al televoto e rischiava di uscire dal Grande Fratello. Sarà solo una coincidenza? Non sembra proprio. Sia lei che Alessio sembrano in effetti fatti della stessa pasta e sembra che stiano solo cercando un modo per andare avanti il più possibile nel gioco.

La loro è solo strategia: questo è quello che è emerso guardando l'ultima diretta del 7 marzo.

Pagella del 7/03, non se ne può più dei confronti Perla e Mirko: voto 4

Ancora una volta Alfonso Signorini ha dato spazio a Perla e Mirko. L'ennesimo confronto a distanza non ha portato nulla di nuovo. Il tira e molla che hanno protratto per mesi e mesi ha stancato i telespettatori. Davvero non se ne può più. Voto 4 per loro. Se tra loro c'è qualcosa da risolvere che lo facciano a telecamere spente. Sempre che ci sia ancora speranza di un ritorno di fiamma. Il sospetto è che siano più i loro fan a spingere per una loro riconciliazione, piuttosto che i diretti interessati. Comunque sia, anche Signorini in puntata, si è detto stanco di questo tira e molla e a questo punto si spera che nelle prossime puntate eviti di far fare a loro l'ennesimo confronto.