Le prossime puntate di Forbidden Fruit segneranno l'uscita di scena del personaggio di Kerim Incesu. Tutto accadrà dopo il matrimonio mancato tra Halit e Yildiz a cui seguirà il tradimento dell'ex amico Mert, che non esiterà a farlo arrestare per furto. Prima di uscire definitivamente dalla soap Tv, Kerim riuscirà a chiamare Yildiz, alla quale confesserà di averla sempre amata.

Halit licenzia Kerim, lui chiede aiuto a Mert

I sentimenti di Kerim per Yildiz porteranno il giovane uomo d'affari a mettersi nei guai. La sua collaborazione con Mert finirà perché Kerim non sopporterà l'idea che l'amico abbia truffato sia Yildiz che Zehra.

Ma i guai per Kerim arriveranno anche da Halit, il quale sarà convinto che il giovane abbia una relazione con Yildiz. Argun senior si vendicherà di entrambi proprio il giorno in cui avrebbe dovuto risposare la Yilmaz. Dinnanzi a tutti gli invitati, annuncerà non solo di aver sposato Ender, ma comunicherà a Kerim il licenziamento. Il giovane non accetterà questa decisione e chiederà aiuto all'ex socio e amico Mert.

Kerim esce di scena: Mert lo tradisce e lo fa arrestare

L'ex socio convincerà Kerim a fare un ultimo colpo prima di lasciare la holding e così Kerim si introdurrà di notte nell'azienda di Halit per rubare del denaro dalla cassaforte. Peccato che Mert avviserà Halit, tradendo di fatto Kerim.

Quest'ultimo verrà colto in flagrante e arrestato dalla polizia. Kerim tenterà immediatamente di difendersi, dicendo che Mert è stato suo complice, ma l’amico si sarà ormai assicurato la benevolenza di Halit, visto che aveva avvisato l'imprenditore del tentativo di furto. Per Kerim si apriranno dunque le porte del carcere ma prima di uscire definitivamente di scena, riuscirà a fare un'ultima telefonata a Yildiz, confessandole di averla sempre amata. Non farà però in tempo a metterla in guardia su Mert e sul fatto che è un truffatore senza scrupoli.

Continua il successo di ascolti di Forbidden Fruit

Anche in questa calda estate 2026, Forbidden Fruit si conferma come una delle soap Tv più viste del palinsesto pomeridiano di Canale 5 con una media giornaliera di 2 milioni di telespettatori e uno share del 20%. In questi mesi estivi, la serie non va più in onda nei weekend, sostituita il sabato e la domenica da un'altra dizi turca molto amata, Be My Sunshine, che vede protagonisti Poyraz e Haziran.