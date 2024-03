La puntata di Un posto al sole di venerdì 15 marzo si sta avvicinando e finalmente verrà svelato quello che accadrà tra Riccardo e Rossella nel giorno in cui sono fissate le loro nozze. In queste ore l'attore Mauro Racanati (che interpreta Riccardo Crovi) ha pubblicato alcune storie che sembrano confermare che la coppia si sposerà senza intoppi.

Rossella e Riccardo pronti a sposarsi

Venerdì 15 marzo Rossella e Riccardo dovrebbero sposarsi e gli spettatori potranno finalmente conoscere l'esito di questo chiacchierato matrimonio. A dire il vero, è molto probabile che in quella data ci sarà qualche cliffhanger, mentre il resto della narrazione verrà continuata il lunedì successivo.

In ogni caso, manca davvero poco al momento della verità.

In queste ore si sono moltiplicate le teorie su quello che potrebbe succedere. La più gettonata resta quella che vedrebbe Nunzio impedire in qualche modo il matrimonio. Il giovane Cammarota potrebbe far saltare tutto, non necessariamente con una mirabolante fuga; gli potrebbe infatti bastare anche una dichiarazione fatta poco prima del sì. Recentemente lo stesso attore ha risposto a una domanda precisa su questa possibilità con queste parole: "Di certo sarebbe una bella svolta, l'allievo che supera il maestro (Franco Boschi). Chissà." L'ipotesi più suggestiva resta invece quella che vedrebbe sempre una fuga in moto, ma in questo caso a farla sarebbero Virginia e Riccardo.

Un video di Mauro Racanati sembra confermare che le nozze andranno a buon fine

Fatte queste premesse, è giusto considerare l'ipotesi più scontata e cioè che effettivamente Rossella e Riccardo si sposino. Il fatto che Mauro Racanati non stesse girando in questi giorni, a causa dei suoi impegni teatrali, aveva portato molti a considerare l'ipotesi che l'attore sarebbe uscito di scena subito dopo il giorno matrimonio, ma a quanto pare le cose non stanno esattamente così.

L'attore infatti è stato avvistato sul set proprio in queste ore e ha postato una sequenza in cui lui si trova a pranzo con la sua futura 'moglie', con questa didascalia: "Ho provato ad andare in Germania, ma il dottor De Santis non mi molla".

Quanto registrato oggi dovrebbe andare in onda tra un mese circa, quindi vorrebbe dire che, dopo la pausa dovuta al viaggio di nozze, la coppia tornerà a casa da marito e moglie.

Ovviamente non c'è nessuna certezza in merito, spesso gli attori postano video registrati molto tempo prima o comunque la sequenza potrebbe anche avere un significato diverso. Fatto sta che l'ipotesi "nozze felici" prende sempre più piede. Rossella e Riccardo potrebbero quindi effettivamente sposarsi, senza nessun colpo di scena particolare.

Il punto sui dubbi di Rossella

Ovviamente, le anticipazioni ufficiali non rivelano nulla sulle nozze, ma danno alcuni degli spunti. Nella puntata di mercoledì 13 marzo Rossella parteciperà al suo addio al nubilato. A quanto pare, durante i festeggiamenti la ragazza berrà qualche bicchiere di troppo e questo la porterà ad avvicinarsi pericolosamente a Nunzio.

Non è chiaro se i due si baceranno o si limiteranno a parlare, ma tale evento non lascerà indifferente Rossella.

Qualsiasi cosa accadrà non basterà a far saltare le nozze. Il giorno dopo, infatti, la dottoressa si dedicherà agli ultimi preparativi e poi venerdì sarà pronta per sposarsi. A quanto pare, la sposa però si farà attendere molto e in quei minuti gli spettatori si interrogheranno sulle sue intenzioni. Non è dato sapere cosa succederà nell'attesa, ma le numerose immagini confermano che alla fine la ragazza si presenterà in chiesa.