Nelle prossime puntate di Endless love Nihan scoprirà che Ozan non è un assassino. Come raccontano le anticipazioni provenienti dalla Turchia sarà Taner a svelarle non solo che il gemello non ha ucciso nessuno, ma che esiste un video che proverebbe la sua innocenza. Questa notizia potrebbe portare una svolta importante nel matrimonio di Nihan, visto che la ragazza ha sposato Emir solo per impedire che il fratello finisse in prigione.

Taner fa sequestrare Nihan per vendicare la morte di Karen

Nihan verrà sequestrata dagli uomini di Taner, il marito di Karen, colei che cinque anni prima ha collaborato con Emir e un'altra sua amica per inscenare il finto omicidio commesso da Ozan.

Dopo cinque anni Kemal e Nihan sono riusciti a risalire a Karen, e avrebbero voluto chiederle delucidazioni su quanto è realmente accaduto quella notte, ma la donna è stata fatta fuori da Emir.

In realtà colui che l'ha uccisa è Tarik, ma dietro questa mossa si nasconde ovviamente la mano di Emir. Alla fine, però, a finire in carcere è stato Taner, che si è accusato di un omicidio che non ha commesso solo per proteggere Emir e anche per la paura di essere ucciso.

Tutti provano a salvare Nihan

Le cose cambieranno quando Taner incaricherà un certo Iskender di sequestrare Nihan. La ragazza verrà portata in alcune magazzini abbandonati, mentre tutti si daranno da fare per cercarla e salvarla. Da un lato ci sarà Kemal, che scoprirà l'indirizzo del nascondiglio e affronterà la cosa con l'aiuto dell'amico fidato Salih, ma anche di Önder e Ozan.

Dall'altro ci sarà Emir, che quando scoprirà che è stato Taner a far rapire Nihan vorrà farlo fuori. Lui si trova in carcere, ma scoprirà che verrà trasferito, così farà un agguato al blindato della polizia penitenziaria quando si fermerà in un distributore a fare benzina.

La rivelazione di Taner

Emir, però, non avrà la meglio: Taner nell'agguato riuscirà a fuggire e scapperà con i suoi uomini.

Raggiungerà il magazzino in cui viene tenuta in ostaggio Nihan e avrà modo di parlarle. Incolperà anche lei per la morte della moglie, anche perché insieme a Kemal hanno ficcanasato in faccende che non li riguardavano.

"Volevo sapere solamente se mio fratello è innocente", dirà Nihan tra le lacrime e Taner le darà la risposta che forse attendeva da tempo: "Tuo gemello non ha ucciso proprio nessuno e c'è anche un video che attesta la cosa".

Nihan rimarrà senza parole: "Ti prego Taner dimmi tutto quello che sai". L'uomo, però, non sembrerà proprio in vena di confidenza: "La verità è che ben presto morirai, ho speso tutta la mia fortuna per compiere questo sequestro". Nihan sarà disperata, riuscirà a salvarsi?