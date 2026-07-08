Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, dopo essere stata allontanata dalla villa e aver perso temporaneamente il piccolo Halit Can, Yildiz vivrà momenti di grande sconforto. Accanto a lei ci saranno Asuman ed Emir, pronti a sostenerla nella battaglia legale contro Halit.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit minaccia Yildiz e si prende il figlio
Dopo aver lasciato la residenza, la protagonista delle trame di Forbidden Fruit non riuscirà a nascondere tutta la sua preoccupazione. La giovane ricorderà infatti che Halit le aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per impedirle di riabbracciare il bambino, arrivando perfino a temere di non riuscire più a riaverlo con sé.
Anche Asuman ammetterà di essere rimasta colpita dalla fermezza mostrata dall'ex genero: "Ha parlato con una sicurezza tale da farmi paura".
La dura reazione di Yildiz per l'affidamento di Halit Can
Nonostante i timori, Asuman cercherà di infondere coraggio a Yildiz. "Se sarà necessario, combatteremo. Faremo tutto quello che serve per ottenere l'affidamento", le dirà, invitandola a non perdere la speranza.
La madre ricorderà a Yildiz che dovrà mostrarsi forte durante tutta la causa e confidare nella giustizia. Anche Yildiz prometterà di non arrendersi per il bene del figlio nelle prossime puntate della soap: "Se servirà, lotterò fino in fondo".
Yildiz trova rifugio da Rukiye con la madre
Emir accompagnerà Yildiz e Asuman nella casa di Rukiye, la donna che ha deciso di ospitarle dopo il loro allontanamento dalla dimora.
Prima di andarsene, il ragazzo si offrirà di aiutarle a sistemarsi, mentre Asuman proverà a sdrammatizzare la situazione con una battuta sul carattere della padrona di casa.
Pur tra mille difficoltà, la protagonista degli spoiler di Forbidden Fruit capirà di poter contare sull'affetto della madre e degli amici più fidati, che saranno pronti a sostenerla nella lunga battaglia legale per riabbracciare il piccolo Halit Can.
Per scoprire come si evolverà la situazione, l’appuntamento con i prossimi episodi di Forbidden Fruit è fissato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14:45 su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity).