Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa in onda attualmente su La 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Martina deciderà di concedere una nuova occasione al rapporto con Jacobo nonostante provi dei sentimenti per Adriano. La donna non riuscirà a dimenticare il bacio che si è scambiata con il marito di Catalina.

Martina dà una seconda possibilità alla storia con Jacobo

Martina apparirà sempre più confusa nei suoi sentimenti dopo aver scambiato un bacio con Adriano. La confusione della donna aumenterà quando Jacobo le chiederà di prendere una decisione in merito alla loro storia d'amore.

Dopo una lunga riflessione, la giovane darà una nuova possibilità alla relazione con Jacobo a causa dei sensi di colpa provati nei suoi confronti. Adriano, a questo punto, si congratulerà con Martina per la sua riappacificazione con il nobile, all'oscuro che lei sia distrutta dentro per quel bacio che ha cambiato la sua vita. Allo stesso tempo, il ragazzo riceverà una notizia inaspettata sul nascondiglio di Catalina da parte dell'investigatore. Adriano sarà all'oscuro che si tratta di una strategia di Leocadia e Cristobal per allontanarlo dalla verità sulla scomparsa della moglie.

Adriano dimostra di provare dei sentimenti per Martina

Il detective assunto da Leocadia farà il suo arrivo a La Promessa con notizie di Catalina.

Adriano apparirà sconvolto dopo aver ascoltato il racconto dell'uomo in merito alla situazione di sua moglie. Il ragazzo sarà all'oscuro che Cristobal ha dato al detective delle istruzioni per ingannarlo. Allo stesso tempo, Adriano dimostrerà di nutrire dei sentimenti per Martina, che accetterà di proseguire il suo fidanzamento con Jacobo. Il giovane si congratulerà con la ragazza anche se non esiterà a confessarle che il loro bacio era sincero.

Cruz è stata arrestata per la morte di Jana

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa in onda su Rete 4, Jana è morta dopo un'iniziale ripresa. Il bottone di una vestaglia di Cruz è stata ritrovata tra le mani della giovane. Il sergente Burdina, a questo punto, ha deciso di isolare la marchesa in una stanza della tenuta per poi proseguire con le perquisizioni.

L'uomo di legge è così riuscito a trovare l'arma del delitto all'interno di un'aiuta che Cruz aveva impedito a Teresa di far annaffiare. Tutti i residenti della tenuta sono apparsi disperati per la morte di Jana. Maria ha aiutato Manuel ad organizzare la veglia funebre nei locali della servitù nonostante Alonso fosse contrario. Infine Cruz è stata arrestata dopo ulteriori indagini. Nonostante questo, la marchesa ha continuato a professare la sua innocenza.