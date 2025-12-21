Le trame delle puntate de La Promessa in onda a fine dicembre in Spagna rivelano che Angela prenderà una decisione sorprendente a poche ore dalle nozze con Lorenzo de La Mata: preferirà togliersi la vita con un potente medicinale piuttosto che sposare un uomo che detesta.

Maria esclusa dai preparativi delle nozze di Angela e Lorenzo

Lorenzo e Angela saranno pronti per il matrimonio. Curro osserverà la ragazza con il cuore spezzato mentre indosserà l'abito da sposa. I due ragazzi resteranno sorpresi da una notizia quando Alonso annuncerà loro che il capitano de La Mata ha deciso di annullare le nozze dopo aver accettato il 25% de La Promessa.

Tuttavia, Lorenzo cambierà presto idea sull’accordo quando vedrà la felicità sul volto di Curro.

Maria, invece, verrà esclusa dai preparativi per le nozze a causa di un svenimento. Petra inizierà a sospettare che la domestica sia incinta. La domestica, inoltre, metterà in guardia Teresa sulla sua vicinanza a Cristobal.

Curro scopre che Angela ha preferito morire per non sposare Lorenzo

La sera prima della cerimonia nuziale, Angela scriverà una sentita lettera d'addio a Curro. Il giovane piangerà disperato, credendo di averla persa per sempre. Il giorno delle nozze, Leocadia, Alonso e Lorenzo inizieranno a preoccuparsi a causa del ritardo di Angela.

Curro, invece, temerà che le sia successo qualcosa di brutto, dato che ha ricevuto la sua lettera d'addio.

Andrà nella sua stanza e la troverà priva di sensi: ha ingerito l'intero contenuto di un potente farmaco che stava prendendo. Curro crollerà a terra dopo aver capito che Angela ha preferito morire piuttosto che sposare Lorenzo.

Un giornale ha reso noto che Curro è il figlio di Alonso

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Manuel ha trovato Jana in una pozza di sangue, colpita da un proiettile all’addome. Leocadia ha voluto chiamare la Guardia Civil, ma Cruz e Lorenzo hanno cercato invano di fermarla. Angela, invece, ha informato lo staff di quanto accaduto alla moglie di Manuel. Simona e Candela sono apparse molto provate, convinte che qualcuno abbia deliberatamente voluto fare del male a Jana.

Il medico, intanto, si è mostrato fiducioso sulla ripresa sia della protagonista sia del bambino che attende.

Un giornale ha poi reso pubbliche le origini di Curro, rivelando che è figlio di Alonso e della cameriera Dolores: una verità che lo stesso Curro ha ammesso apertamente. Infine, il sergente Burdina ha dichiarato di aver scoperto che il bottone trovato nella mano di Jana apparteneva alla vestaglia di Cruz.