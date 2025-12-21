Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che Zehra pubblicherà un romanzo sulle sue storie d'amore finite dopo essere stata lasciata da Caner. La decisione non piacerà a Halit, il quale non darà credito alle potenzialità della figlia come scrittrice.

Caner e Zehra iniziano una storia

Caner e Zehra passeranno una notte di passione dopo la festa di nozze di Alihan e Zeynep. Inizialmente, i due si pentiranno di essersi lasciati andare alla passione per poi intraprendere una vera storia d'amore. Zehra sarà in difficoltà quando Yildiz scoprirà la sua relazione con Caner e minaccerà di raccontare tutto a Halit se non lo convincerà a farla ritornare a casa.

In questo modo, Yildiz crederà di poter riconquistare il marito, che aveva lasciato il tetto coniugale dopo la sparatoria in cui era rimasto ferito il figlio Erim. Zehra, sicura che Halit non approvi la tresca con Caner, cederà al ricatto di Yildiz, che però non salverà ugualmente il suo matrimonio.

Zehra scrive un romanzo dopo essere stata lasciata

Caner, nel frattempo, giungerà alla conclusione che Zehra non sia pronta a vivere la loro storia alla luce del sole, così la lascerà. Lei resterà sconvolta, ma Caner sarà irremovibile nella sua decisione. Successivamente ci sarà un salto temporale di otto mesi, in cui verrà raccontato come sta procedendo la vita di Zehra. Ha scritto un libro dove parla delle sue turbolenti storie d'amore, ma Halit dimostrerà di non credere alla carriera di Zehra, ritenendo che si tratti solo di un capriccio.

Sahika, invece, fisserà per la donna molti appuntamenti con alcuni imprenditori interessanti alla pubblicazione del romanzo pur di ingraziarsela. Alla fine, Zehra riuscirà a pubblicare il suo romanzo grazie al proprietario di una libreria, che le chiederà in cambio un grosso anticipo in denaro.

Mustafa ha chiesto dei soldi a Halit, ma lui ha rifiutato

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Zeynep e Alihan hanno iniziato a costruire una vita insieme. Mustafa, invece, ha chiesto a Halit altro denaro, ma lui ha rifiutato categoricamente di assecondare la richiesta.

A quel punto, Mustafa ha cambiato strategia e si è rivolto a Yildiz, raccontandole una versione dei fatti che lo facesse apparire come una vittima. La ragazza, però, non si è lasciata commuovere dalle lacrime del padre e lo ha accusato apertamente di avere nei suoi confronti solo un interesse economico.