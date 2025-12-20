Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che due protagonisti non vivranno serenamente l’arrivo del Natale. Nella puntata che andrà in onda lunedì 22 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Roberto confiderà a Marta di pensare ancora a Mario, ormai rientrato stabilmente a Milano, mentre Caterina scoppierà in lacrime ricordando la madre defunta. Ci sarà spazio anche per Marcello, che lascerà Adelaide allo chalet; dopo la sua partenza, la donna terrà un monologo in cui dichiarerà di essere pronta a vendicarsi per il torto subito da Barbieri.

Marta consiglia a Roberto di trascorrere le festività in famiglia

Roberto sarà deluso e triste, ripensando al suo ex fidanzato. Il dottor Landi si lascerà andare ai suoi pensieri confidandosi con Marta mentre sarà al Gran Caffè Amato. Per Roberto sarà difficile accettare che quest’anno, a differenza del passato, Oradei sia tornato in città non per lui, ma per altro. Il cameriere del Circolo, infatti, si è ormai trasferito stabilmente nel capoluogo lombardo e ha fatto la proposta di matrimonio a Caterina. Marta, vedendo l’amico soffrire, gli consiglierà che è arrivato il momento di guardare avanti, concentrandosi sul Natale alle porte e cogliendo l’occasione per trascorrere giorni sereni in famiglia.

Caterina scoppia in lacrime di fronte a Concetta

Nel frattempo, in sartoria ci sarà un confronto commovente tra Concetta e Caterina. Quest’ultima scoppierà in lacrime perché sentirà profondamente la mancanza della madre defunta, e l’arrivo del Natale renderà la sua tristezza ancora più intensa. Intanto, a Saint Moritz, ci sarà una telefonata tutt’altro che serena tra Marcello, che si trova nello chalet della contessa, e Rosa, nel suo ufficio de Il Paradiso delle signore. La giornalista non prenderà affatto bene la decisione del fidanzato di aver trascorso la notte con Adelaide. La contessa, dal canto suo, origlierà la conversazione tra Marcello e Rosa. In seguito, Marcello tornerà a Milano e, prima di partire, saluterà Adelaide.

Dopo la sua uscita, la contessa si lascerà andare a un commento solitario che non farà presagire nulla di buono. Nel frattempo Irene sarà pronta a partire per la montagna con Cesare Brugnoli e sarà al settimo cielo per le vacanze imminenti, condividendo la sua gioia con le Veneri.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha scoperto che Mario e Caterina si sposano

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Fulvio ha rivelato a Roberto che Mario ha fatto la proposta di matrimonio a Caterina, proprio mentre la Venere stava registrando la fiaba in magazzino. Il signor Rinaldi ha quindi avvisato Landi che, nella cassetta, avrebbe trovato il momento della proposta nel caso volesse ascoltarlo. Rimasto solo in ufficio, Roberto ha avviato il registratore e ha sentito il suo ex fidanzato chiedere la mano alla commessa, soffrendo profondamente per ciò che stava ascoltando.