Adelaide escluderà Marcello dalla cena prima di Natale nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 16 al 20 dicembre. Le anticipazioni rivelano che la contessa sceglierà di dare la priorità a Umberto e Marta che dovranno recuperare il loro rapporto. Nel frattempo, Clara ricambierà con un bacio la dichiarazione di Alfredo, ma deciderà di restare con Jerome e partire con lui. Infine, Enrico sognerà le feste insieme alla sua bambina e studierà un modo per realizzare il suo desiderio. Armando sarà pronto ad aiutare il suo amico, ma il loro impegno non sarà ripagato.

Elvira e Salvatore sceglieranno il Circolo per le nozze

L'atmosfera natalizia coinvolgerà i protagonisti de Il Paradiso delle Signore 9 e in particolare Odile che proporrà ad Adelaide una cena. La ragazza spiegherà a sua madre che in occasione delle feste in arrivo potrebbe riunire la famiglia e la contessa accetterà il consiglio. Adelaide penserà che la cena potrebbe essere un'ottima idea per far riavvicinare Marta a Umberto e per questo inviterà anche in commendatore, tenendo una mano verso di lui. Questa mossa avrà il suo peso per Adelaide che per una volta dovrà sacrificare il suo rapporto con Marcello a favore di Guarnieri. Per evitare tensioni, infatti, la contessa non inviterà Marcello alla cena e tra lei e Umberto ci sarà inevitabilmente un riavvicinamento.

Ci saranno importanti novità anche per Elvira e Salvatore che porteranno avanti i preparativi per le nozze al Circolo. Amato si farà carico di tutte le spese all'insaputa della sua fidanzata che è convinta che suo padre stia partecipando e per questo non si farà problemi.

Clara non cederà alla dichiarazione di Alfredo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 rivelano che dopo la dichiarazione d'amore di Alfredo tra lui e Clara ci sarà un bacio.

Nonostante tutto, però, la ragazza sceglierà di partire ugualmente con Jerome e Perico dovrà fare un passo indietro. Alfredo dovrà dire addio a Clara, ma prima le lascerà un regalo speciale che potrebbe cambiare nuovamente tutto. Il periodo del Natale porterà inevitabilmente nostalgia in Enrico che non potrà fare a meno di pensare alla sua Anita.

All'uomo mancherà molto poter trascorrere le festività con sua figlia e studierà un modo per realizzare il suo desiderio. Armando darà una grossa mano ad Enrico, ma proprio quando il loro piano sembrerà pronto succederà qualcosa che manderà tutto all'aria.

Umberto è stato cacciato da villa Guarnieri

Nelle puntate precedenti Adelaide ha dovuto prendere una decisione molto difficile. Marcello, infatti, ha chiesto alla sua compagna di schierarsi dopo aver scoperto la truffa Hofer ideata da Umberto. La contessa ha scelto di seguire il suo cuore e ha voltato le spalle a Umberto che per la prima volta in vita sua si è ritrovato solo e in grosse difficoltà economiche. Adelaide ha mandato Guarnieri via dalla villa, dando un chiaro segnale a Marcello e salvando il loro rapporto che stava per essere messo in discussione. Tra Adelaide e Umberto, però, esiste da sempre un legame indissolubile. Oltre ad essere stati una coppia, infatti, i due cognati hanno cresciuto Marta e Riccardo come fossero i loro figli.