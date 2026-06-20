Dal 29 giugno al 3 luglio vanno in onda i nuovi episodi di Un posto al sole. Gli spoiler ruotano tutti intorno al furto a casa dei Ferri, visto che Eduardo sembra essere vittima di un complotto che rischia di costargli molto. Damiano però decide di esporsi ed andare contro Grillo, visto che quest'ultimo è pronto ad incriminare Sabbiese. Tale gesto però è destinato ad aprire nuove fratture.

Anticipazioni Un posto al sole

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, le anticipazioni vedono al centro della trama il furto a casa Ferri: Raffaele continua a non darsi pace sulla gestione delle chiavi e pensa che avrebbe dovuto accettare di andare in pensione.

A Palazzo Palladini Eduardo Sabbiese rischia di essere coinvolto senza aver neanche partecipato al colpo, poiché Rino e Angelo dopo essere entrati in azione hanno lasciato una prova per incastrare il boss. Nel momento in cui le prove di Grillo sembrano andare tutte contro Sabbiese, Stella lo mette al corrente. Roberto e Marina invece si ritrovano a dover fronteggiare un furto a casa loro, mentre sono lontani da Napoli: il viaggio che per loro doveva servire a staccare dalla quotidianità si è trasformato in un incubo.

A questo punto Damiano decide di intervenire per scagionare Eduardo, ma tale gesto lo porta ad esporsi contro Grillo. A seguire anche il rapporto tra Damiano e Eduardo cambia, visto che il poliziotto non si fida più di Sabbiese nonostante quest'ultimo ha più volte dichiarato di voler cambiare vita. Il fatto che Eduardo continui a frequentare persone poco raccomandabili non fa che aumentare i timori di Damiano. A differenza del passato, il poliziotto informa anche Rosa di quanto accaduto e ciò la porta a pensare a Clara.

Dove e quando seguire Upas

È possibile seguire le puntate della soap opera ambientata a Napoli tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Tutti gli episodi precedenti così come le vecchie stagioni sono disponibili sulla piattaforma RaiPlay.

Come accaduto lo scorso anno Upas dovrebbe andare in onda per tutta l'estate tranne la settimana del 15 agosto; in quel caso la soap si fermò per una settimana circa per poi riprendere con la messa in onda delle nuove puntate senza subire mai un'interruzione.