Il giorno successivo alla 28ª puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono ritrovati a parlare del loro rapporto. In particolare, Lorenzo si è detto deluso per il modo di fare della sua fidanzata: "Tu cadi sempre negli stessi errori". Il risentimento di Lorenzo nasce da uno sfogo di Shaila, in cui ha detto di sentirsi sola nonostante sia fidanzata. Tuttavia, la conversazione tra i due concorrenti si è conclusa con un abbraccio e con la consapevolezza che tra loro esiste un forte sentimento che li lega.

Lo sfogo di Lorenzo

In puntata è stata mostrata una clip in cui si vede Shaila dire a Chiara che si sente sola nonostante sia impegnata con Lorenzo. Terminata la diretta, i due fidanzati si sono confrontati, ma non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

Nel primo pomeriggio di martedì 4 febbraio, Lorenzo ha deciso di parlare nuovamente con Shaila e non ha nascosto il proprio risentimento: "Non mi è piaciuto ieri quando siamo andati in cortiletto e tu mi hai rinfacciato una cosa dell'altra settimana. Se per te fosse stato un gioco non me l'avresti fatto notare. Tu non dai mai importanza alle cose che io ritengo importantissime". Lorenzo ha proseguito: "Se siamo una coppia dovremmo venirci incontro.

Tu cadi sempre negli stessi errori, come quando hai parlato con Luca prima di venire da me. Quanta volontà hai davvero di cambiare?". Lorenzo ha esortato la fidanzata a fare più attenzione alle parole che usa: "Ciò che dici potrebbe compromettere il nostro rapporto qui dentro". Lorenzo ha ribadito di volersi fidare di Shaila: "Non mi sono sentito ascoltato, ma il concetto di essere una squadra per me c'è.

Siamo un po' caduti, ma credo che ci rialzeremo".

La versione di Shaila

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Lorenzo, Shaila Gatta ha cercato di fornire la sua versione dei fatti: "Siamo diversi, ma questo non significa che io sia meglio di te o viceversa". Shaila ha spiegato al proprio partner di essere stanca di discutere per cose futili: "Se io non mi fossi sfogata con Chiara ma con te, avrebbero mandato in onda quella clip.

Ogni puntata non può finire con noi che litighiamo solo perché io vivo la vita con più leggerezza". Shaila ha poi riferito a Lorenzo che, a differenza del passato, ha preferito restare sola a riflettere: "Non sono andata a parlare con nessuno quando tu eri di cattivo umore. Anch'io sto cercando di mettermi in discussione". Shaila ha inoltre detto a Lorenzo che ogni rapporto vive momenti di difficoltà: "Non siamo caduti, stiamo costruendo un qualcosa di molto importante".