Stanno facendo molto discutere le reazioni di alcune concorrenti all'ingresso di Dolce nella casa del Grande Fratello. Rasha, ad esempio, si è lasciata andare a imitazioni bizzarre e a frasi poco carine sull'ospite; Anita, invece, ha anticipato i compagni che intende farle un dispetto preparando un piatto con l'aglio, che lei non mangia perché ne è intollerante.

Le inquiline non sopportano Dolce

Secondo molti fan del Grande Fratello, alcune inquiline della casa starebbero superando il limite con Dolce.

La ragazza è ospite da pochi giorni, ma tra i concorrenti c'è chi non la sopporta e non fa nulla per nasconderlo.

Rasha, ad esempio, è stata sorpresa dalle telecamere mentre pronunciava parole pesanti nei confronti della ragazza che è arrivata dalla versione kosovara del reality, parole che non sono piaciute a nessuno.

"Per come sono fatta, non andrei mai in competizione con una donna che usa il suo corpo per... le donne così mi fanno paura", ha detto la giovane che nel programma fa coppia con Omer.

attaccate anita perché ride delle risposte che dà dolce ma davanti ha una frase del genere state mute.



" una donna che usa il suo corpo PER "

però state muti perché è la vostra protetta.

sfigati.#jonita #grandefratello

pic.twitter.com/hvSW3mEUaW — martyna👸🏻 (@arigatoh0ney) December 3, 2025

Successivamente Rasha ha anche preso in giro Dolce imitandola mentre dorme: "Sembra che sta facendo un servizio fotografico, dovete venire a vederla stanotte".

Il piano di Anita per indispettire Dolce

Tra le concorrenti del Grande Fratello che non provano simpatica per Dolce c'è anche Anita, che in pochi giorni si è lasciata andare a parole di fuoco alle spalle dell'ospite dal Kosovo.

La piercer non ha gradito l'atteggiamento di Dolce sin dall'inizio, e ad aumentare il suo astio sono state le risposte fredde che le ha dato quando ha provato conoscerla un po' meglio.

L'altra sera, inoltre, la fidanzata di Jonas ha svelato ad alcuni coinquilini il piano che ha pensato per fare un dispetto all'ospite: "Domani a pranzo farò gli spaghetti aglio, olio e peperoncino".

La giovane non ha aggiunto altri dettagli, ma ci ha pensato Domenico a fare chiarezza dicendo a voce alta: "Ah, perché Dolce non mangia l'aglio".

Le opinioni dei fan del Grande Fratello

Quello che stanno facendo e dicendo Anita e Rasha alle spalle di Dolce non piace al pubblico del Grande Fratello, anzi anche i loro fan le stanno criticando per come si stanno comportando in questi giorni.

"Ma parlano proprio loro?", "Rasha si è indignata quando Simone ha detto che va con i ricconi e ora dice questo di Dolce? Che incoerenza", "Fate uscire anche queste frasi in puntata, troppo comodo prendersela solo con Simone", "Stanno impazzendo in quella casa", "L'invidia e la cattiveria di queste due", "Stanno facendo una figuraccia", "Che rosicone", "L'invidia verso un'altra donna se le sta mangiando", si legge su X in questi giorni.