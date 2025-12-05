Giorgio Manetti manca dagli studi di Uomini e donne da molti anni, ma ancora oggi è considerato uno dei personaggi più importanti del trono Over. In un'intervista che ha rilasciato e che è stata pubblicata da Super Guida Tv, l'ex cavaliere ha detto che è single ma che non tornerebbe mai nel programma per cercare l'amore. Secondo l'ex di Gemma Galgani, infatti, la trasmissione sarebbe cambiata rispetto a quando partecipava lui e le storie che vengono raccontate attualmente sarebbero "penose".

Il motivo del mancato ritorno in studio

Da anni i fan di Uomini e donne si chiedono come mai Giorgio non è tornato in studio, soprattutto nei periodi in cui non ha avuto una compagna.

A rispondere a questa curiosità è stato lo stesso Manetti in una recente intervista in cui ha parlato anche dell'ex fidanzata Gemma e della sua lunga partecipazione al dating-show di Canale 5.

"Non ho mai voluto tornare perché il programma è diverso e non mi piace. Lo guardo un pochino e vedo storie penose", ha affermato l'ex protagonista del trono Over senza troppi giri di parole.

Non è la prima volta che il cavaliere critica duramente la trasmissione della quale è stato protagonista tanti anni fa, soprattutto per come sarebbe cambiata in negativo con il passare del tempo.

Le frecciatine a Gemma

In quest'intervista, però, Giorgio non ha criticato solo Uomini e donne e le storie che vengono raccontate in studio.

Interpellato sulle cose che ha detto Gemma su di lui a Verissimo (nella puntata andata in onda il 29 novembre), Manetti ci ha tenuto a ricordare che è stata lei a mettere fine alla loro relazione senza nessun preavviso.

"Dice che è stato un amore importante, ma non l'ha dimostrato. Io ero pronto a uscire dal programma, ma lei non ne aveva intenzione", ha detto il cavaliere.

In merito alla lunga partecipazione di Galgani al dating-show, l'uomo ha affermato: "Sta lì da sedici anni, ma lo sa che c'è un mondo fuori? Per me non è più credibile. Cerca la seggiolina rossa, non l'amore".

Un giorno di pausa per Uomini e donne

Il 5 dicembre si è conclusa la settimana di programmazione di Uomini e donne ma, contrariamente rispetto al solito, le nuove puntate non andranno in onda da lunedì.

Come conferma anche la guida tv di Mediaset, l'8 dicembre il dating-show sarà sostituito da episodi inediti delle soap Beautiful e Forbidden Fruit ma tornerà il giorno seguente al solito orario, ovvero dalle 14:45.

Salvo cambi di programma, le registrazioni che sono previste per la prossima settimana dovrebbero svolgersi lunedì 8 e martedì 9 dicembre, ma maggiori informazioni a riguardo ed eventuali slittamenti potrebbero trapelare nel corso del weekend.