Pia rivedrà Gregorio nella puntata de La Promessa di mercoledì 12 febbraio: "Tuo figlio è nato deforme, è sopravvissuto solo poche ore", dirà quando lui le chiederà del loro bambino.

Le anticipazioni rivelano che Pia preferirà mentire per proteggere Dieguito, ma Gregorio non si arrenderà e prometterà che presto tornerà a prenderla per portarla via. "Formeremo una famiglia nostra", dirà l'uomo prima di andare via. Pia sarà terrorizzata all'idea che suo marito possa davvero allontanarla dalla tenuta.

Gregorio deciso ad avere una famiglia con Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Pia le più grandi paure diventeranno realtà.

Dopo aver trovato la cicuta in camera sua infatti, la donna vivrà nel terrore che Gregorio possa tornare da un momento all'altro. L'uomo si intrufolerà nella stanza di Pia e parlerà con lei, pretendendo di riavere sua moglie e suo figlio. "Come stai? Ti vedo pallida e preoccupata", dirà l'uomo a Pia che gli intimerà di andare via prima che arrivi Romulo a cacciarlo via. Gregorio non darà ascolto alle parole di sua moglie e continuerà a farle domande: "Dov'è mio figlio?". Pia penserà a proteggere Dieguito e mentirà a Gregorio dicendogli che il bambino non c'è più. "Tuo figlio ha perso la vita poco dopo la nascita, è nato deforme". L'ex maggiordomo sarà stupito dalla risposta di Pia che apparirà disperata e gli dirà di aver fatto sparire ogni oggetto che riguardava il bambino.

La bugia di Pia per proteggere Dieguito

Nella puntata di mercoledì 12 febbraio, Gregorio chiederà a Pia cosa sia successo a suo figlio. La donna non avrà difficoltà a spiegare la malattia del figlio che aveva in grembo: "Hai provato a togliermi la vita ogni giorno con la cicuta". "Dopo la nascita è sopravvissuto solo poche ore", dirà in lacrime Pia, mentre la reazione di Gregorio sarà inaspettata.

"Meglio così", dirà l'uomo, "Avremo un figlio nostro". La donna non riuscirà a credere che Gregorio possa pensare di tornare con lei dopo aver attentato alla sua vita. "Ti porterò con me e formeremo una famiglia", dirà l'ex maggiordomo. "Non verrò mai con te, perché sei un mostro e un criminale", risponderà Pia. In quel momento, Gregorio sentirà le voci di Romulo e Ricardo e andrà via.

Prima, però, prometterà a Pia che tornerà a prenderla.

Il ritorno di Gregorio e la preoccupazione di Romulo

Nelle puntate precedenti, Gregorio è uscito dal carcere ed è andato subito a La Promessa. L'uomo non ha avuto modo di parlare con Pia, ma è stato mandato via dalla tenuta, prima da Romulo e poi da Alonso, con la minaccia di chiamare la polizia. La servitù si è stretta attorno a Pia, molto preoccupata per il ritorno in libertà di suo marito. Romulo ha dato a Salvador l'incarico di organizzare i suoi colleghi per mettersi alla ricerca di Gregorio, ma non è servito a molto. Essendo stato il maggiordomo del palazzo, Gregorio conosce bene tutte le entrate secondarie e riesce a muoversi come vuole. L'unica a non schierarsi con Pia è stata Petra che spera nella sua partenza.