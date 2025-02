In Tradimento, quando si terrà l'udienza per il divorzio tra Güzide e Tarik, quest'ultimo sorprenderà tutti dichiarando di non voler divorziare dalla moglie. Si pentirà di ciò che ha fatto per anni e le chiederà di tornare insieme a lui. La notizia sconvolgerà anche Yeşim, pronta ad accaparrarsi Tarik e il suo patrimonio.

Tarik fa arrestare Sezai, ma Güzide scopre la verità e lo fa liberare

Tarik penserà di allontanare Sezai da Güzide facendolo "semplicemente" arrestare. Con un inganno, riuscirà a condurlo in prigione e, almeno inizialmente, nessuno saprà che si trovi lì.

Solo successivamente, grazie all'aiuto di Elmas, Güzide verrà a conoscenza di come stanno le cose.

Sempre grazie all'aiuto della sua avvocatessa, riuscirà a capire che dietro tutto questo si nasconde la mano di Tarik. Tuttavia, penserà a fare solamente la cosa giusta per Sezai e, alla fine, l'uomo verrà scarcerato. Güzide avrà subito occasione di passare del tempo con lui e i due usciranno anche insieme, senza rendersi conto che qualcuno li stia spiando.

Yeşim esulta per il divorzio imminente

Un uomo di Tarik li vedrà e lo contatterà subito, mandandogli anche delle foto come prova. Tarik sarà su tutte le furie per come stanno andando le cose e in più arriverà anche un'altra doccia gelata. Güzide ha intenzione di accelerare la pratica per il divorzio e in tribunale verrà stabilita la data per l'udienza.

Tarik riceverà anche la visita di Elmas, in cui gli anticiperà le richieste di Güzide. La conversazione verrà udita di nascosto da Yeşim, che sarà al settimo cielo nel sentire che Tarik finalmente vuole divorziare. Tarik, invece, penserà a un modo per evitare tutto ciò, anche perché non vorrà che la moglie si avvicini a Sezai.

Si ritroverà anche a guardare con nostalgia alcune foto della sua famiglia, quando erano veramente felici.

Tarik sconvolge tutti in tribunale, rifiutando il divorzio e chiedendo perdono a Güzide

Arriverà il giorno dell'udienza. Güzide si presenterà insieme a Elmas, ma con lei ci saranno anche Ozan, Oylum e Ümit. In tribunale saranno presenti anche Ilknur e Yeşim, quest'ultima pronta ad accaparrarsi subito Tarik, ma, soprattutto, i suoi soldi.

Durante l'udienza, inizierà a parlare Elmas, chiedendo per Güzide la suddivisione equa dei beni, più le spese legali. Quando arriverà il momento di Tarik, il suo discorso lascerà tutti sorpresi. "Vostro onore, io non voglio divorziare", dirà Tarik, lasciando Güzide di stucco. Dirà di essersi pentito di ciò che ha fatto, confessando di voler tornare insieme alla moglie: "Ti prego, perdonami e torna con me". E a quanto pare Güzide lo perdonerà.