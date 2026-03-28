Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, relative alle puntate in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1, annunciano giorni in cui il sospetto diventerà il motore delle azioni di Adelaide. Tornata a Milano dopo il periodo lontano dalla città, la Contessa non potrà ignorare la sensazione che attorno a Ettore e Greta Marchesi ci sia qualcosa di non detto. Il nome che inizierà a risuonare con insistenza nella sua mente sarà quello di Fiona Marchesi, la madre dei due fratelli, figura avvolta da un alone di reticenza che la Guarnieri non è disposta ad accettare.

Mentre al negozio di moda si respirerà un’aria di apparente normalità, con le Veneri impegnate tra lavoro e sentimenti, Adelaide sceglierà di muoversi su un terreno più sottile: quello delle domande, degli sguardi, delle pause. Ogni dettaglio, ogni esitazione dei Marchesi diventerà per lei un indizio da seguire, mentre Matteo, inquieto, osserverà da lontano gli sviluppi delle sue iniziative.

Adelaide scava nel passato dei fratelli Marchesi e Fiona diventa il centro dei suoi sospetti

Il rientro a Villa Guarnieri segnerà per Adelaide l’inizio di una vera e propria indagine personale. La Contessa, abituata a leggere le persone oltre le apparenze, noterà subito che Ettore e Greta evitano accuratamente di parlare della madre.

Quel silenzio, più pesante di qualsiasi parola, la spingerà a voler capire chi sia davvero Fiona e quale ruolo abbia avuto nella vita dei figli. In incontri formali e conversazioni solo in apparenza innocue, Adelaide inizierà a porre domande mirate, osservando con attenzione le reazioni dei due fratelli. Un accenno sfuggito, uno sguardo abbassato, una risposta troppo rapida: tutto contribuirà a rafforzare la sensazione che Fiona non sia solo una figura del passato, ma la chiave per comprendere il presente dei Marchesi. La contessa, consapevole di camminare su un terreno delicato, deciderà comunque di andare fino in fondo.

Agata, Irene e Delia in crisi

Mentre Adelaide si concentra sui Marchesi, al grande magazzino le vite dei personaggi continueranno a intrecciarsi.

Agata, ancora prigioniera delle bugie sul suo lavoro a Firenze, farà fatica a mantenere la calma con la famiglia, mentre il legame con chi conosce la verità diventerà sempre più importante. Irene, divisa tra il futuro con Cesare e ciò che prova davvero, non riuscirà a scrollarsi di dosso il peso del confronto con Johnny, che ha rimesso in discussione certezze che credeva granitiche. Delia, dal canto suo, vivrà giorni sospesi, divisa tra l’emozione per il sentimento con Botteri e il timore di illudersi. Le voci su un possibile passo importante da parte dell’uomo alimenteranno speranze e paure, mentre le amiche cercheranno di proteggerla da delusioni troppo brusche. In questo scenario, l’ostinazione di Adelaide nel voler capire chi sia davvero Fiona Marchesi aprirà una crepa nella facciata perfetta dei nuovi arrivati.