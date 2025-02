In questi giorni Ida Platano si è trovata a dover rispondere alle offese che alcuni le hanno rivolto sui social network perché sceglie di mostrarsi in biancheria intima.

L'ex tronista di Uomini e donne ha elencato alcuni degli insulti che ha ricevuto su Instagram, poi ha risposto sottolineando che farà sempre quello che vuole.

La replica piccata agli insulti

Il 27 febbraio Platano ha deciso di rendere pubbliche alcune delle offese che ha ricevuto ultimamente su Instagram: in una storia che è apparsa sul suo account social, infatti, l'ex protagonista di Uomini e donne ha fatto l'elenco delle cose poco carine che le sono state scritte da chi non approva la sua scelta di mostrarsi in biancheria intima sul web.

"Vergognati, disgraziata, disonesta, ma come fai a metterti in intimo sui social? Sei una madre", ha esordito l'ex tronista di Uomini e Donne nel discorso che ha fatto con un microfono in mano nel bagno di casa sua.

La parrucchiera ha spiegato che per lei non c'è differenza tra un completino intimo e un bikini, se non nel materiale di cui sono fatti.

"Io non ci trovo niente di male, sui miei social faccio quello che mi pare. Mi metto così, se non vi piace cambiate pagina", ha aggiunto la 43enne con tono piccato. Ida ha rivendicato il diritto che hanno le donne di qualsiasi età di farsi vedere come vogliono, anche con pochi capi d'abbigliamento addosso.

Il difficile rapporto con gli haters

Da quando ha esordito nel parterre di Uomini e donne, Ida Platano ha dovuto fare i conti con tantissime critiche, soprattutto da parte di chi non apprezza il suo modo di usare i social network.

Negli anni ha risposto a tono a moltissimi hater, in particolare a chi l'ha criticata come madre.

Anche ora che non è nel cast del dating-show, la parrucchiera si trova bersagliata dalle offese delle persone che non comprendono la sua scelta di mostrarsi in intimo su Instagram, una cosa che fa spesso quando sponsorizza prodotti per i capelli o per il corpo in generale.

La presunta frecciatina a Mario

In questi giorni alcuni fan di Uomini e donne hanno inoltre notato una mossa social dell'ex tronista che potrebbe essere collegata al recente addio di Mario Cusitore al parterre.

Dopo la messa in onda della puntata in cui Gianni Sperti ha chiesto a Cusitore se erano vere le voci secondo le quali avrebbe baciato Nicole Santinelli in discoteca, Platano ha condiviso tra le sue storie di Instagram una massima che in tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata al suo ex corteggiatore.

"Il karma metterà ognuno al suo posto. E ci sarà da ridere, forte", sono le parole che la parrucchiera ha postato sul suo account nel periodo in cui Mario è stato messo in discussione in studio.