In queste ore sui social network si sta parlando molto di una segnalazione sulla nuova tronista di Uomini e donne. Stando ad alcune storie che il giovane Riccardo Sparacciari ha postato su Instagram questo giovedì, Chiara Pompei avrebbe esordito nel cast del dating-show pur avendo il cuore impegnato. Il ragazzo sostiene di avere le prove di una frequentazione di circa cinque mesi con la 23enne che da qualche settimana sta cercando l'amore davanti alle telecamere di Canale 5.

Il lungo sfogo social

Sono passati meno di dieci giorni da quando Chiara è stata ufficializzata nel cast di Uomini e donne 2024/2025.

Giovedì 6 febbraio, però, sul web è apparso il messaggio di un ragazzo che sostiene di aver avuto una relazione con l'attuale tronista fino alla fine di gennaio.

Tra le storie Instagram di Riccardo Sparacciari, infatti, si può trovare il racconto dettagliato di quello che sarebbe accaduto nelle ultime settimane, dai casting fino alle prime esterne che la 23enne ha fatto con i suoi corteggiatori.

"Non posso accettare questa messa in scena. Io e Chiara ci siamo frequentati per cinque mesi, da agosto al 31 gennaio (l'ultima volta che ci siamo visti è il 24). Ha mentito alla redazione dicendo di non essere impegnata, nel frattempo mi assicurava che non si sarebbe innamorata di nessuno, ma che ci andava solo per avere un riscontro economico", ha scritto.

I dubbi sulla new entry

"Dopo tante discussioni, siamo scesi ad un accordo: lo avrebbe fatto per noi", ha proseguito il giovane che sostiene di aver fatto coppia con la nuova tronista di Uomini e donne.

Il ragazzo ha fornito molti dettagli sia sulla presunta relazione con Chiara che su quello che sarebbe successo nel corso delle sue prime apparizioni in studio: "Il 26 gennaio ha girato il video di presentazione, il 28 è andata in puntata, il 29 mi ha chiamato e mi ha parlato dei 14 ragazzi che erano scesi per lei".

"Si lamentava dell'ambiente finto, delle tante ore che passava in camerino. Poi mi chiede di fare domanda per andare a corteggiarla", ha aggiunto Sparacciari.

"Complimenti Chiara, sei riuscita a prendere in giro tutti: me, Maria De Filippi, la redazione e a breve anche il pubblico. Lei finge, sta recitando, e non è giusto dare questa possibilità a persone così", ha proseguito il giovane.

Il lungo sfogo del ragazzo si è concluso così: "Sono in possesso di foto, chat e chiamate che provano tutto quello che ho detto".

Il trono Classico tra ritiri e segnalazioni

Nel corso dell'edizione 2024/2025 di Uomini e donne non sono mancate le defezioni: Alessio Pecorelli e Michele Longobardi, ad esempio, sono stati costretti a lasciare il programma per mancanza di corteggiatrici.

Francesca Sorrentino, invece, qualche giorno fa ha scelto in modo inaspettato: dopo aver mandato via Gianmarco, la ragazza ha chiesto a Gianluca di conoscersi meglio fuori tra lo stupore generale.

In queste ore, infine, è appunto trapelato il messaggio del presunto ex di Chiara: la 23enne è nel cast dal 28 gennaio scorso, ma il suo esordio non è ancora stato trasmesso in tv.