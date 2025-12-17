Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 22 al 27 dicembre, rivelano che Arif e il padre Yusuf torneranno in libertà grazie a Kismet. Nel frattempo, Sarp rinuncerà alla vecchia identità di Alp e ai privilegi economici che quella falsa identità gli ha garantito negli ultimi anni.

Arif e Yusuf vengono scarcerati

Dopo essere stati liberati inaspettatamente da Nezir, Bahar, Sarp e i bambini verranno accolti a casa di Hatice ed Enver. Bahar tornerà a lavorare al bar di Emre e, successivamente, insieme a Ceyda, andrà a recuperare alcune cose nel suo vecchio appartamento.

Qui la protagonista verrà travolta dal ricordo di Yeliz. Ceyda discuterà con Bahar, non condividendo la scelta di far rientrare Sarp nella sua vita, mentre Arif e Yusuf verranno scarcerati grazie a Kismet. Quest'ultima accompagnerà il fratello al bar in cui lavora Bahar, dandogli così la possibilità di riabbracciarla. Emre e Idil, durante il loro viaggio a Yalova, scopriranno da una vicina di casa della madre di Ceyda che quest'ultima ha un figlio.

Sarp rinuncia all'identità di Alp e ai vantaggi economici

Kismet e Arif decideranno di non tenere più nascosto il loro legame di fratellanza. Sarp, nel frattempo, andrà a prendere Nisan e Doruk a scuola e qui si imbatterà in Arif, che ha avuto la sua stessa idea.

Tra i due ci saranno scintille. Più tardi, Sarp riceverà da Munir i documenti che cancelleranno ufficialmente l'identità di Alp Ceren. L'uomo tornerà a essere Sarp Cesmeli, rinunciando a tutti i privilegi economici della falsa identità utilizzata negli ultimi anni per sfuggire a Nezir. Sarp potrà continuare a vedere i gemelli Ali e Omer, anche se non potrà vivere con loro e Piril. Ceyda, invece, inviterà Arif a cena per festeggiare la sua liberazione e durante la serata alla donna sfuggirà qualcosa che doveva tenere segreto.

La forza di una donna si ferma il 25 e il 26 dicembre

La serie turca non andrà in onda il 25 e il 26 dicembre così come le altre soap di Canale 5, come Beautiful, Io sono Farah e Forbidden Fruit.

Nei pomeriggi del giorno di Natale e Santo Stefano, Mediaset trasmetterà la replica del concerto de Il Volo e film a tema natalizio. La forza di una donna, dopo la breve pausa, tornerà in onda su Canale 5 già a partire da sabato 27 dicembre. Mediaset non intende rinunciare neppure durante le festività a un prodotto che, negli ultimi mesi, ha continuato a garantire ascolti più che soddisfacenti alla rete, con picchi di share intorno al 25%, confermando La forza di una donna tra le soap più viste del palinsesto di Canale 5.