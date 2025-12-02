Lunedì 8 dicembre andrà in onda la semifinale del Grande Fratello, e almeno due concorrenti saranno eliminati. I risultati parziali del sondaggio su Forum Free, svelano che a rischiare maggiormente sono Simone (5,80% delle preferenze) e Domenico (15,20%). Delle 500 persone che hanno partecipato a questa votazione online fino a questo momento, più della metà (50,80%) tifano per Rasha.

Doppia eliminazione nella prossima puntata

Simona Ventura l'ha anticipato al termine della puntata del Grande Fratello del 1° dicembre: lunedì prossimo ci sarà una doppia eliminazione, e toccherà ai due concorrenti meno votati della nomination di questa settimana.

Simone e Domenico sono finiti al televoto d'ufficio (come provvedimento per le cose poco carine che hanno detto sulle donne), mentre Rasha e Francesca sono state nominate dal gruppo.

Su Forum Free è già stato indetto un sondaggio sul verdetto che sarà svelato in semifinale e al momento (alle ore 10:30 di martedì 2/12), Rasha è in testa con il 50,80%.

Secondo i risultati parziali di questa votazione online, Francesca è al secondo posto con il 28,20% e non dovrebbe rischiare.

Per ora i fanalini di coda sono Domenico (15,20%) e Simone (5,80%).

La punizione e il rimprovero in diretta

Domenico e Simone sono al televoto per volontà del Grande Fratello: i due si sono resi protagonisti di un episodio che ha indignato la maggior parte degli spettatori, e questo sono stati puniti con una nomination d'ufficio.

Nel corso della puntata che è andata in onda il 1° dicembre, infatti, sono state mostrate le immagini del momento in cui il giovane concorrente si è lasciato andare a parole poco eleganti su Dolce ("La porto nella suite, la faccio ubriacare e poi le dò anche la melatonina, altrimenti non ci sta"), mentre il muratore di Scampia ha supportato l'amico ridendo e facendo battute.

Simona Ventura ha rimproverato i due inquilini, li ha invitati a chiedere scusa all'ospite dal GF Kosovo e a tutti i telespettatori, e li ha redarguiti anche quando hanno provato a giustificare il loro comportamento dicendo che stavano scherzando.

Jonas secondo finalista a furor di popolo

Un altro momento molto importante della terzultima puntata del Grande Fratello, è stata la proclamazione del secondo finalista di quest'anno.

Simona Ventura ha chiamato Jonas in super led, l'ha fatto parlare del suo passato e poi gli ha fatto incontrare la mamma.

Durante questo emozionante incontro, la conduttrice ha informato il concorrente che il pubblico ha votato per mandarlo in finale.

Il modello ha sbaragliato la concorrenza con il 45,85% delle preferenze, mentre Omer si è fermato al 33,77%.