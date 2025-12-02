Grande Fratello 2025 entra nel vivo e si avvicina il momento della finalissima. Nel corso della puntata che sarà trasmessa lunedì 8 dicembre su Canale 5, ci sarà spazio per due nuovi eliminazioni definitive dal cast.

I quattro concorrenti al televoto sono: Rasha, Francesca, Domenico e Simone. Al momento, i risultati del sondaggio realizzato da "Forum Free Grande Fratello", su 691 partecipanti alle ore 23 del 2 dicembre, vedono in svantaggio Domenico D'Alterio, che quindi è uno dei candidati favoriti per l'uscita dal cast.

Prevista una doppia eliminazione dal Grande Fratello di lunedì 8/12

In vista della finalissima fissata per lunedì 15 dicembre, lunedì prossimo su Canale 5 andrà in onda la semifinale di questa sfortunata edizione del Grande Fratello, che non è riuscita a far breccia nel cuore del pubblico.

Tra i quattro concorrenti che sono risultati i più votati al termine della scorsa puntata, ci sarà spazio per una doppia eliminazione.

I meno votati dal pubblico dovranno fare le valigie e lasciare la casa a un passo dalla finale, rinunciando così alla possibilità di vincere il montepremi di 100 mila euro.

Domenico D'Alterio verso l'eliminazione: sondaggio televoto Grande Fratello dell'8 dicembre

Al momento, i risultati del sondaggio realizzato da Forum Free Grande Fratello, vede primeggiare Rasha con oltre il 49% delle preferenze complessive seguita al secondo posto da Francesca che si piazza al 29%.

Terza posizione per Domenico D'Alterio che, al momento, ottiene il 15% dei voti da parte dei fan web e social del reality show e di conseguenza sarebbe uno dei candidati favoriti per l'eliminazione definitiva dalla semifinale di lunedì 8 dicembre.

Quarta e ultima posizione per Simone che si attesta sul 6% delle preferenze a suo favore: anche per lui, quindi, ci sarebbero pochissime chance di accesso alla finalissima di questa edizione del reality show.

La fiction Sandokan con Can Yaman surclassa il Grande Fratello

In attesa del verdetto finale del GF di lunedì 8 dicembre, prosegue il trend disastroso per il reality show dal punto di vista Auditel.

La puntata trasmessa lunedì 1° dicembre è stata ampiamente battuta dalla puntata d'esordio della fiction Sandokan con Can Yaman, trasmessa in prima visione assoluta su Rai 1.

Il reality show condotto da Simona Ventura ha sfiorato la soglia di 1,9 milioni di spettatori pari a uno share che non ha raggiunto la soglia del 15%.

La serie di Rai 1, invece, ha superato i 6,3 milioni nel primo episodio e 5,2 milioni nel secondo episodio, pari a uno share del 34%, con picchi di oltre il 40% durante la messa in onda, registrando il miglior risultato della stagione autunnale per una fiction.