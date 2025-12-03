A meno di due settimane dalla finale, al Grande Fratello continua ad accadere di tutto. Questo mercoledì 3 dicembre, ad esempio, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha attirato l'attenzione dei fan svelando che nella notte ci sarebbe stato un bacio tra due concorrenti che dovrebbero stare lontani. Si ipotizza, inoltre, che la regia abbia rimosso le immagini delle effusioni sotto le coperte per evitare problemi ad entrambi gli inquilini. Anche se non sono stati fatti i nomi dei protagonisti di questo presunto episodio, l'ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di Domenico e Benedetta, anche se non ci sono conferme in tal senso.

L'indiscrezione di Deianira sui social

L'edizione 2025 del Grande Fratello è agli sgoccioli, ma nella casa continuano a succedere tantissime cose.

In queste ore, ad esempio, Deianira Marzano ha diffuso un'indiscrezione che le è arrivata all'orecchio e che lei ritiene attendibile.

"Ragazzi, stanotte al GF è successo il caos. C'è stato un bacio sotto le coperte tra due concorrenti, proprio quelli che non dovrebbero incrociarsi nemmeno per sbaglio", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che ha postato su Instagram il 3 dicembre.

Di questo presunto scambio di effusioni, però, non ci sarebbe già più traccia, infatti l'influencer ha aggiunto: "La regia ha tagliato tutto in tempo reale. Le immagini sono state rimosse immediatamente perché, se fossero andate in onda, sarebbe scoppiato un mezzo disastro".

La teorie più accreditata sul web

Deianira Marzano non ha fatto i nomi dei concorrenti del Grande Fratello che la notte scorsa si sarebbero baciati sotto le coperte, ma da alcune cose che ha scritto si potrebbe intuire la loro identità.

Quando l'esperta di gossip ha precisato che gli inquilini in questione sarebbero "proprio quelli che non dovrebbero incrociarsi nemmeno per sbaglio", ai fan sono subito venute in mente due persone.

"Benedetta e Domenico?", ha domandato un'utente di Instagram all'influencer che, per non sbilanciarsi, ha risposto con l'emoji di una persona che non sa o non vuole dire troppo.

Il legame al Grande Fratello

Del rapporto tra Benedetta e Domenico si sta parlando da più di due mesi, e anche lunedì scorso Simona Ventura ha dato spazio alla compagna di lui per un ultimo e definitivo confronto.

Per settimane i due concorrenti del Grande Fratello hanno detto che sono solo amici, ma negli ultimi giorni hanno un po' cambiato versione trincerandosi dietro ad un "mai dire mai".

Valentina non ha gradito quest'affermazione e ha riconsegnato al fidanzato l'anello che gli ha regalato dopo la nascita della loro bambina; con questo gesto, la donna ha voluto mettere fine alla sua relazione che andava avanti da più di nove anni.