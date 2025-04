Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della giornata del 1° maggio 2025. Il daytime pomeridiano non prevede la messa in onda di Tradimento nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5: la soap opera turca si fermerà in questo giorno di festa, così come non ci sarà spazio per Uomini e donne.

Al loro posto spazio a delle puntate extra-large di Beautiful e della soap opera The Family 2, che terranno compagnia al pubblicodi Canale 5.

Tradimento si ferma in daytime: cambio programmazione Mediaset 1° maggio

Il palinsesto di Canale 5 per la giornata del 1° maggio non prevede la messa in onda di Tradimento in prima visione assoluta.

I fan della serie con protagoniste Guzide e Oylum, che speravano di poter assistere a un nuovo episodio anche in questo pomeriggio festivo, resteranno delusi.

Dalle 13:50 alle 15:00, infatti, verrà trasmessa una puntata speciale di Beautiful, in onda eccezionalmente per circa un'ora nella programmazione pomeridiana.

A seguire spazio a un primo episodio di The Family 2 che proseguirà fino alle 16:05, dopodiché ci sarà il daytime di The Couple, lo sfortunato reality game condotto da Ilary Blasi, che sta registrando ascolti ben al di sotto delle più rosee aspettative.

Uomini e donne e Amici 24 in pausa nel palinsesto del 1° maggio

Alle 16:10 circa, ci sarà un nuovo episodio di The Family 2 che intratterrà il pubblico della rete ammiraglia fino alle 17:05, sfidando così la puntata inedita de Il Paradiso delle signore 9, regolarmente confermato nella programmazione di Rai 1 del 1° maggio.

Di conseguenza, non ci sarà spazio neppure per le nuove puntate di Uomini e donne e del daytime di Amici 24 in questa giornata festiva del 1° maggio.

Le trasmissioni di Maria De Filippi si fermeranno e, nel caso del talk show sentimentale, riprenderà la programmazione direttamente lunedì 5 maggio mentre il talent show ritornerà in video dal 2 maggio con la striscia del daytime.

Maria De Filippi continua a primeggiare nel palinsesto di Canale 5

Una stagione decisamente fortunata per Maria De Filippi che, ancora una volta, si conferma leader indiscussa non solo nella fascia pomeridiana di Canale 5 ma anche in prime time.

Dopo il successo dell'ultima stagione di C'è posta per te, seguita da una platea di circa quattro milioni e mezzo di spettatori con punte del 33% di share, la conduttrice sta riscuotendo un boom di ascolti anche con il serale di Amici.

Il talent show, trasmesso di sabato sera, si porta a casa una media di oltre 3,8 milioni di fedelissimi appassionati, conquistando punte del 27% di share e picchi di oltre 4,5 milioni di spettatori durante la messa in onda.