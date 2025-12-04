Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una dimenticanza che potrebbe risultare fatale per uno dei protagonisti. Nella puntata trasmessa venerdì 12 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Ettore commetterà un errore che verrà scoperto da Matteo. Quest’ultimo troverà una pochette nel suo ufficio e capirà che appartiene al ladro che ha rubato la fotografia dei fratelli Marchesi, pur senza immaginare che si tratta dello stilista. Intanto, Fulvio temerà per il matrimonio di sua figlia con Mario, mentre verrà a galla il diabolico piano di Adelaide, che ha finto di togliersi la vita pur di ostacolare l’imminente matrimonio di Marcello.

Matteo si accorge che il ladro ha dimenticato la pochette

Il mistero attorno alla fotografia della famiglia Marchesi continuerà a tenere banco anche nelle prossime puntate. Ci sarà un colpo di scena quando Matteo Portelli, osservando con attenzione il suo ufficio, si renderà conto che il ladro che ha rubato lo scatto di qualche anno prima, nel quale oltre a sua madre Silvana figuravano anche Ettore, Greta e i loro genitori, ha commesso un errore. Il ragioniere de Il Paradiso delle signore troverà una pochette nel suo ufficio e capirà che appartiene al ladro, pur non sapendo che è stato Ettore a introdursi di nascosto per frugare nella sua cassettiera alla ricerca della fotografia della famiglia Marchesi.

Adelaide riceve Rosa a Villa Guarnieri

Ci sarà spazio anche per le delicate vicende legate al gesto estremo compiuto da Adelaide, che ha fatto credere a tutti di aver tentato di togliersi la vita. Tuttavia, nel corso della puntata del 12 dicembre emergerà una verità sconcertante: la contessa ha simulato il suicidio con l’unico scopo di impedire l’imminente matrimonio di Marcello con Rosa. Proprio quest’ultima verrà convocata inaspettatamente a Villa Guarnieri dalla contessa, che dopo aver architettato il suo diabolico piano si mostrerà accogliente con la rivale in amore. Fulvio, invece, sarà assalito dai dubbi riguardo al desiderio di Mario di sposare Caterina. Il signor Rinaldi, in preda al panico per il possibile matrimonio della figlia, chiederà consiglio a Ciro e Concetta sul da farsi.

Delia, infine, proverà ad aiutare Irene con Cesare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha scoperto che Matteo ha un'altra foto della sua famiglia

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1, Matteo ha incontrato Ettore al Gran Caffè Amato e ha parlato con lo stilista della fotografia che gli aveva donato, nella quale oltre a sua madre Silvana compariva anche la famiglia Marchesi. Ettore ha ringraziato il ragionier Portelli per il gesto e per essersi privato di un ricordo così importante, ma Matteo ha sorpreso Marchesi rivelandogli di possedere anche un altro scatto simile. Questa rivelazione ha destabilizzato Ettore, che è corso ad avvertire Greta del pericolo che stavano correndo, poiché Umberto avrebbe potuto vedere la fotografia. I due fratelli hanno quindi iniziato a elaborare un piano per far sparire anche la seconda fotografia.