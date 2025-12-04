Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un ritorno di fiamma e un importante cambiamento per due protagonisti della soap partenopea. Nella puntata in onda lunedì 8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata, si terrà una cena tra Viola ed Eugenio. I due vivranno momenti di grande vicinanza che segneranno l’inizio del loro riavvicinamento e della riunione familiare, dopo le rispettive relazioni con Damiano Renda e Lucia Cimmino.

Viola ed Eugenio accontentano Antonio

Viola Bruni ed Eugenio Nicotera vivranno momenti di coinvolgimento inaspettato dopo il loro ritorno a Napoli e il periodo difficile trascorso insieme a Milano per l’operazione cardiaca di Nicotera.

Il piccolo Antonio spingerà affinché la sua famiglia torni a essere unita come un tempo e ci sarà una svolta inattesa: in occasione della festività dell’8 dicembre, l’Immacolata Concezione, Viola ed Eugenio ceneranno insieme e da lì i due ex coniugi saranno sempre più vicini.

Viola ed Eugenio tornano insieme

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che sarà proprio la cena a far scattare nuovamente la scintilla tra Viola ed Eugenio. I genitori di Antonio, grazie a questo momento conviviale, ritroveranno l'armonia e la complicità di un tempo. È prevista inoltre un’inattesa proposta a Nicotera: le trame non chiariscono di cosa si tratti, ma potrebbe riguardare un problema logistico, considerando che al momento vivono in due appartamenti diversi.

La professoressa Bruni e Antonio sono ormai stabilmente a Palazzo Palladini, ospiti di Raffaele e Ornella, mentre il magistrato risiede nella sua abitazione lontano da Posillipo. Sarà proprio Ornella a scoprire dalla figlia che lei e l’ex marito sono ufficialmente tornati insieme. Intanto, anche tra Damiano e Rosa si registra un inaspettato riavvicinamento: due famiglie potrebbero quindi ritrovarsi unite come un tempo, pronte a vivere insieme il Natale ormai alle porte.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Viola è stata vicina a Eugenio

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Viola è rimasta sconvolta quando ha scoperto che Eugenio aveva avuto un problema cardiaco.

Bruni ha accompagnato l’ex marito a Milano, gettando Damiano nello sconforto più totale. Renda, infatti, non ha gradito la scelta della sua fidanzata, che nel frattempo aveva anche temporeggiato sulla loro possibile convivenza. Questa titubanza ha spinto Damiano a chiudere la relazione con Viola e a riavvicinarsi a Rosa. Parallelamente sono state raccontate le vicende di Rossella, che ha rivisto dopo anni il suo primo fidanzato, Gianluca Palladini. Il ritorno del ragazzo ha scatenato la gelosia di Nunzio. La dottoressa Graziani, inoltre, ha scoperto che l’ex soffre di una dipendenza dall’alcol e ha cercato di offrirgli il suo aiuto.