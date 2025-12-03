Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un ostacolo per due innamorati e un furto che coinvolgerà uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda venerdì 5 dicembre alle 16 su Rai 1, Rosa rinuncerà alle nozze con Marcello pur di accontentare Adelaide, mentre Matteo verrà derubato della fotografia che gli ha dato Silvana. Ci sarà spazio anche per la contessa, che compirà un gesto estremo. Infine, i fratelli Marchesi dovranno occuparsi dei vestiti delle sorelle Brugnoli.

Marcello non vuole rinunciare alle nozze, ma Rosa vuole fare un passo indietro

L’unione fra Marcello e Rosa provocherà grande malcontento in Adelaide. Tuttavia, Barbieri non avrà la benché minima intenzione di rinunciare al suo matrimonio con la fidanzata. Ci sarà però un colpo di scena, poiché Rosa sarà invece disponibile a fare un passo indietro, evitando di sposare Marcello pur di assecondare ogni richiesta di Adelaide. Quest’ultima, intanto, scoprirà un’amara verità che fino a quel momento le era stata taciuta da tutti i suoi familiari e che i diretti interessati avevano nascosto. Odile, infatti, svelerà a sua madre le imminenti nozze di Marcello e tale rivelazione la porterà a compiere un gesto estremo.

Matteo viene derubato e non trova più la foto di Silvana

Nel frattempo, ci sarà un brutto epilogo per Matteo, che verrà derubato della fotografia che Silvana gli aveva fatto recapitare in precedenza. In realtà, gli scatti che la signora Portelli aveva inviato a suo figlio erano due: il primo lo aveva fatto avere a Odile per consegnarlo a Ettore, mentre il secondo lo aveva tenuto per sé come ricordo del suo passato a Crema insieme alla madre. Tuttavia, Matteo si renderà conto che la foto non è più al suo posto in ufficio, proprio dove l’aveva lasciata, e qualcuno quindi l’ha rubata. Caterina, invece, farà una sorpresa a Fulvio e il momento sarà emozionante. Le anticipazioni non chiariscono ancora di cosa si tratti, ma potrebbe essere qualcosa legato alla Prima della Scala, evento che a Fulvio ricorda la sua defunta moglie.

A proposito dell’importante serata a teatro, le sorelle Brugnoli, Chiara e Rebecca, si avvarranno della professionalità di Ettore e Greta per avere ognuna un capo esclusivo con cui presenziare alla prima del Nabucco.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha dato una busta a Rosa per Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Rosa è andata a cena al Circolo con Marta e Tancredi per parlare di lavoro. Durante la serata, Adelaide si è avvicinata al tavolo e ha consegnato a Rosa una busta da recapitare a Marcello per conto del direttivo. Nella lettera c’era una dichiarazione dei membri del consiglio del Circolo, che annunciavano a Barbieri di non essere più un ospite gradito nel prestigioso locale milanese.