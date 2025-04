In occasione della terza puntata di The Couple, Laura Maddaloni pensava di ricevere una sorpresa dalle figlie ma non è stato così. Terminata la diretta, la judoka si è isolata dal resto dei concorrenti ed è scoppiata a piangere. Dopo essere stata raggiunta dalla sua compagna di squadra Giorgia Villa, Laura ha criticato il programma: "Noi siamo state trasparenti oggi".

Lo sfogo di Laura Maddaloni

Durante la terza puntata di The Couple, i concorrenti si sono sfidati in diverse prove per cercare di recuperare più chiavi possibili.

Al termine della diretta, Laura Maddaloni ha deciso di isolarsi dal resto dei concorrenti.

Raggiunta da Giorgia Villa, la judoka è scoppiata a piangere, criticando gli autori del programma perché, a suo dire, non le hanno mostrato alcun video riguardante le figlie: "Noi siamo state trasparenti oggi". La diretta interessata ha spiegato di essere agitata in quanto la mancanza delle figlie inizia a farsi sentire: "Sono in crisi". Inoltre, Laura Maddaloni ha confidato alla compagna di squadra di essersi pentita di aver accettato di partecipare al reality show: "Forse non ero pronta: ho accettato in un momento di debolezza ma non dovevo". Al tempo stesso, la judoka si è detta preoccupata: "Forse è successo qualcosa, per questo non mi hanno mandato una lettera o un messaggio".

A rassicurare Maddaloni, ci ha pensato la sua compagna di gioco Giorgia.

Secondo quest'ultima, nelle prossime puntate anche lei, come tutti gli altri concorrenti, riceverà un segnale dalle sue amate figlie: "Vedrai, arriverà anche il tuo momento. Non devi preoccuparti, ma devi lottare ed essere forte per loro".

The Couple: riassunto 3^ puntata

La terza puntata di The Couple ha visto le coppie in gioco scontrarsi per conquistare più chiavi possibili, in modo da riuscire ad aprire la cassaforte contenente il montepremi finale di un milione di euro.

Antonino Spinalbese è finito al centro delle polemiche alimentate da alcuni concorrenti: secondo le sorelle Testa, in particolar modo, il parrucchiere sarebbe poco interessato a costruire rapporti umani essendo più proiettato al gioco.

Inoltre, Antonino ha confidato di avere una simpatia speciale nei confronti di Brigitta, tanto che i due si sono scambiati anche un tenero bacio durante la diretta. Il verdetto del televoto, invece, ha visto l'eliminazione di Thais e Elena, mentre Pierangelo e Jasmine si sono salvati ma sono finiti nuovamente al televoto contro le sorelle Testa. Infine, Ilary Blasi ha parlato del "pastiera-gate" innescato da Manila Nazzaro: la concorrente è scoppiata in lacrime perché qualcuno ha mangiato la pastiera da lei preparata e non ha rispettato la tradizione di mangiarla a Pasqua.