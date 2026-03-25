Martedì 24 marzo su Rai 1 è andata in onda la puntata finale della fiction Le libere donne ispirata dai racconti dello psichiatra Mario Tobino ed interpretato magistralmente da Lino Guanciale. Su X, diversi spettatori hanno commentato con entusiasmo quanto accaduto pur non avendo assistito ad un lieto fine tra Margherita e Mario: "Triste ma emozionante".

Finale dolce e amaro, ma utenti soddisfatti

Su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo il finale della serie tv Le libere donne. Un utente ha scritto: "Se dovessi dare un aggettivo a questa fiction, direi intensa".

Un altro utente ha aggiunto: "Così triste, ma così emozionante. Una di quelle fiction che non si possono dimenticare". Un ulteriore utente ha affermato: "Ho adorato tantissimo l'alleanza tra Paola e Margherita, nonostante fossero innamorate dello stesso uomo". Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "Non doveva finire così per Magherita". Un altro ha invece aggiunto: "Finalmente i cattivi hanno avuto il loro ben servito: il marito di Margherita, il dottor Parisi e per fino Beppe". Uno spettatore ha commentato: "Alla fine Morena è l'unica che ha raggiunto la sua libertà". Un altro fan ha detto di essersi commosso per il gran finale, mentre un altro utente ha affermato: "Questa fiction rimarrà per sempre nel mio cuore".

"Ragazzi complimenti davvero a tutto il cast per il modo in cui sono stati trattati determinati argomenti", ha invece concluso un utente.

Le libere donne: riassunto ultima puntata

L'ultima puntata de Le libere donne è stata ricca di colpi di scena: Paola Levi ha scoperto, dagli scritti di Mario Tobino, l'amore dello psichiatra nei confronti di Margherita Lenzi. Nonostante lo sconforto, la donna ha deciso lo stesso di aiutare le donne rinchiuse nel manicomio di Maggiano. Per racimolare dei viveri dunque è stato organizzato un ballo in maschera, alla quale gli invitati facoltosi hanno portato beni di necessità.

Durante il ballo, però, i tedeschi hanno cercato la ragazza ebrea ma non sono riusciti a trovarla.

Di conseguenza il generale ha ucciso il direttore della struttura insieme a sua moglie. Margherita e Morena invece sono state aiutate da Paola a scappare dal manicomio, ma arrivate a Viareggio solo Morena è riuscita a salpare perché tradite da una loro compagna di reparto. Lenzi è stata presa da Peppe e riportata in istituto, dove per curare la sua follia è stata sottoposta ad un'intervento chirurgico da Parisi. Nonostante l'arrivo di Tobino, Margherita non ce l'ha fatta.