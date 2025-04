Umit sarà in fin di vita per strada dopo aver subito un'aggressione da parte di un rapinatore nella puntata di Tradimento in onda sabato 12 aprile.

Le anticipazioni rivelano che Umit proverà a telefonare a sua sorella per chiedere aiuto ma poco dopo perderà i sensi. Nel frattempo, Oylum avrà uno scontro con Mualla che si rifiuterà di farla uscire. Tarik prenderà subito le difese di sua figlia e quando Behram tornerà a casa rimprovererà duramente sua madre, dimostrando a Yenersoy di trattare Oylum come una regina.

Tarik pronto a proteggere Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum non avrà vita facile con la suocera.

Mualla, infatti, le impedirà di uscire con le sue amiche e tra le due donne nascerà uno scontro. In quel momento arriverà Tarik che vedendo sua figlia in difficoltà chiederà spiegazioni sul litigio. Yenersoy insisterà per portare via sua figlia, ma Mualla gli spiegherà di avere solo a cuore la sua gravidanza, accampando scuse. L'imbarazzo e il dispiacere saranno evidenti negli occhi di Oylum e Tarik non avrà intenzione di lasciare sua figlia così infelice. All'arrivo di Behram, Oylum si rifugerà nel suo abbraccio e l'uomo chiederà cosa stia succedendo. Quando la ragazza spiegherà a suo marito che Mualla non voleva farla uscire, Behram andrà su tutte le furie. "Oylum andrà dove vuole e quando vuole", dirà Behram rimproverando sua madre davanti a tutti".

La faccenda sembrerà risolta, ma Tarik prometterà che tornerà a prendere sua figlia se dovesse sapere che non è felice. Nel frattempo, la vita per Umit non sarà facile dopo la decisione di Guzide di metterlo alla porta. L'uomo andrà a vivere in un hotel di un quartiere malfamato e un giorno sarà aggredito per strada da un rapinatore.

Umit proverà a difendersi, ma il malvivente avrà la meglio e lo colpirà all'addome con un coltello, lasciandolo per terra.

Behram mostrerà a Tarik come vive Oylum

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 12 aprile, Umit sarà per terra gravemente ferito, mentre il rapinatore fuggirà con il denaro. L'uomo sarà molto debole, ma con le ultime energie proverà a telefonare a Guzide e Tarik che però non vedranno la sua chiamata.

Un passante si fermerà vedendo Umit in difficoltà, ma invece di aiutarlo approfitterà della situazione e quando perderà i sensi prenderà il suo anello e la sua carta di credito e andrà via, lasciandolo in fin di vita. Nel frattempo, Behram pregherà Tarik di fermarsi da loro per vedere come vive sua figlia. L'uomo potrà vedere che Oylum è trattata come una regina da suo marito che ha esaudito ogni suo desiderio per la casa.

Il ricatto di Tarik e la scoperta di Guzide

Nelle puntate precedenti, Guzide ha trovato nell'armadio di Umit un'arma e dei biglietti per raggiungere sua figlia. La donna si è insospettita e ha chiesto a suo fratello spiegazioni a riguardo. Umit ha confessato che Tarik lo ha ricattato per costringerlo a nascondere la pistola in casa di Sezai e incastrarlo.

L'uomo ha spiegato a sua sorella che in cambio Tarik gli avrebbe fatto vedere la sua bambina. Guzide non si è fidata di Umit e gli ha imposto di telefonare a Tarik in vivavoce in quel momento. Nel corso della telefonata, Yenersoy ha rivelato che Umit sapeva della sua relazione con Yesim da sempre e questo ha ferito irrimediabilmente Guzide. La donna ha interrotto i rapporti con Umit e gli ha chiesto di andare via subito dalla villa.