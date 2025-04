Tolga guarderà il video del sicario che ha minacciato Oylum nella puntata di Tradimento di venerdì 2 maggio e scoppierà a piangere.

Infatti Tolga capirà che Oylum è stata costretta a sposare Behram per salvargli la vita e correrà da lei. "Ho capito tutto", le dirà in lacrime, "Ti prego vieni via con me". Oylum, però, lo deluderà: "È troppo tardi", dirà, "Ho un'altra vita". Tolga andrà via sconfitto e urlerà: "Non mi arrenderò mai".

Tolga guarderà la videochiamata di Behram con il sicario

Per Tolga arriverà una verità che sconvolgerà la sua vita. Tutto avrà inizio con una telefonata che il ragazzo riceverà da un numero sconosciuto da parte di Suat, il sicario che ha sparato contro la sua abitazione per conto di Behram qualche mese prima.

L'uomo darà a Tolga un appuntamento, dicendogli che ha bisogno di mostrarli un video che riguarda Behram Dicleli. Tolga non potrà sottrarsi, perché intuirà che si tratta di qualcosa di importante e non si sbaglierà. Quando arriverà all'appuntamento, il figlio di Oltan guarderà la registrazione della videochiamata di Beham al sicario, il giorno del rapimento di Oylum dall'aeroporto. Tolga apprenderà, quindi, che Oylum ha deciso di sposare Behram solo per salvargli la vita, perché il sicario lo teneva sotto tiro. Tolga sarà pietrificato per questa verità e ricorderà perfettamente il proiettile che Oltan aveva notato sul muro della sua abitazione. Dopo aver pagato il sicario, Tolga si farà inviare il video sul suo telefono e scoppierà a piangere pensando a Oylum.

"Ha sposato quel mostro per proteggermi", dirà in lacrime tra sé.

La promessa di Tolga: 'Non mi arrenderò mai'

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 2 maggio, Tolga correrà da Oylum dopo aver saputo tutta la verità sulle sue nozze. Incurante degli uomini dei Dicleli, Tolga sfiderà il pericolo ed inizierà ad urlare il nome di Oylum, fino a quando la ragazza non uscirà. "Ho scoperto che ti sei sposata per proteggermi", dirà. Oylum spiegherà che ormai non si può tornare indietro: "È troppo tardi", dirà la ragazza, "Ho un'altra vita". Tolga continuerà: "Ho visto il video, ti ha minacciata, ho capito tutto ", ma Oylum non vorrà saperne e lo inviterà ad andare via. Il figlio di Oltan proverà a portare via la ragazza: "Ti prego vieni via con me, non posso vivere senza di te".

Lei lo fermerà e gli dirà che lei appartiene a quel posto, perché è del padre di suo figlio. Tolga andrà via distrutto, ma continuerà a urlare alla finestra di Oylum: "Non mi arrenderò mai". Lei resterà a guardarlo, in lacrime, con in braccio il loro bambino.

Oltan ha paura della famiglia Dicleli

Nelle puntate precedenti, Oltan ha capito che lo sparo a casa di suo figlio era una minaccia e ha iniziato ad indagare. Suat si è presentato in ufficio da lui e gli ha mostrato il video, chiedendogli del denaro. Oltan ha scoperto, quindi, che Behram ha costretto Oylum a sposarsi per amore di suo figlio.

Tutto questo ha spaventato molto Oltan che conosce bene la famiglia Dicleli e per questo ha deciso di tenere Tolga all'oscuro di tutto, incoraggiandolo a rifarsi una vita con Selin.