Martina correrà da Adriano nelle prossime puntate de La Promessa: "Ti amo follemente", gli dirà baciandolo con passione.

Le anticipazioni rivelano che Martina e Adriano lotteranno a lungo contro i loro sentimenti. La ragazza non vorrà fare un torto a Jacobo e si allontanerà da Adriano, ma dopo qualche settimana non resisterà più.

Un nuovo amore proibito a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Martina si innamorerà di Adriano e non riuscirà a reprimere i suoi sentimenti. Tutto avrà inizio quando Catalina sarà costretta a lasciare la tenuta a causa delle intimidazioni del barone de Valladares.

Dopo aver trovato due armi nelle culle dei gemelli, Catalina lascerà La Promessa per salvare la vita ai bambini, ma sarà costretta a restare in silenzio anche con Adriano. Quest'ultimo, quindi, sarà convinto che sua moglie abbia lasciato lui e i bambini senza spiegazioni e attribuirà tutto alle ultime incomprensioni sulla gestione della tenuta. Rimasto solo, Adriano potrà contare sulla vicinanza di Martina che lo aiuterà anche con i bambini e presto la loro amicizia si trasformerà in qualcosa di più importante. I due cederanno a un bacio, ma Martina riconoscerà l'errore visto che sta per sposare Jacobo e chiederà ad Adriano di allontanarsi. Lui non sarà d'accordo, ma accetterà la scelta della ragazza.

Le cose andranno avanti per qualche settimana, fino a quando Jacobo non chiederà a Martina di seguirlo a New York e trasferirsi lì. La ragazza accetterà, anche perché Margarita le farà notare che si tratta id un'occasione da non lasciarsi scappare.

Martina commossa dall'amore di Curro e Angela

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina sarà decisa a lasciare tutto e partire con Jacobo. Adriano sarà ormai rassegnato a doverla dimenticare, ma basterà una festa a risvegliare i veri sentimenti di Martina. Tutto avrà inizio con una serata di gioia a cui Curro e Angela inviteranno anche Martina per festeggiare la sconfitta di Lorenzo. In questa occasione, Curro chiederà ad Angela di sposarlo e parlerà a Martina dell'amore grande che prova per lei.

Sentire parlare il ragazzo in quel modo farà capire a Martina che il vero amore non si può scegliere. La ragazza lascerà la festa per correre da Adriano e baciarlo con passione: "Ti amo follemente", gli dirà in lacrime. Lui sarà felice e senza parole: "Ho sognato tanto questo momento". Dopo la passione, però, Martina dovrà seriamente prendere una decisione sul suo futuro.