Selin troverà la sua bambina priva di vita nella culla nelle prossime puntate di Tradimento, e lei e Tolga saranno disperati.

Le anticipazioni rivelano che Selin e Tolga perderanno la loro prima figlia durante la gravidanza e, dopo quel dramma, decideranno di adottarne una. Anche questa volta, però, il destino si accanirà contro di loro. Oltan, impotente di fronte al dolore del figlio, non saprà come aiutarlo.

Gli inganni di Selin e il ritorno di Tolga

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che non ci sarà pace per Tolga e Selin, che si sposeranno, ma non riusciranno a essere felici.

Nonostante gli sforzi di voltare pagina, il figlio di Oltan non farà altro che pensare a Oylum, ma i problemi non finiranno qui. Selin resterà incinta e questo per Tolga sarà un nuovo stimolo per restare con lei, ma presto ci saranno delle complicazioni. Selin perderà la bambina che aveva in grembo e per diverse settimane non dirà nulla a suo marito per paura di perderlo. D'accordo con Oltan, Selin avrà intenzione di fingere la gravidanza fino al nono mese, progettando di andare in America e tornare da lì con una bambina. Anche questo piano andrà in fumo, perché Tolga scoprirà la pancia finta di Selin e la lascerà senza darle alcuna speranza. Oltan sarà seriamente preoccupato per suo figlio che tornerà a tormentarsi con l'amore per Oylum.

Quest'ultima farà parte della pericolosa famiglia Dicleli e questo spaventerà Oltan che temerà per la vita di suo figlio. L'imprenditore si darà da fare e alla fine riuscirà a riportare Tolga da Selin grazie all'ennesimo piano. Questa volta per la coppia tutto inizierà nel migliore dei modi e Tolga sembrerà davvero convinto di voler stare con Selin, tanto che proporrà lui stesso l'adozione di una bambina.

La breve felicità di Selin e Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Selin e Tolga andranno in orfanotrofio e sbrigheranno le pratiche per l'adozione. I due saranno al settimo cielo quando potranno andare a prendere la bambina e torneranno a casa con lei. Tolga e Selin avranno finalmente la famiglia che sognavano e nulla sembrerà scalfire questa grande felicità.

Ancora una volta, il destino si accanirà contro la giovane coppia. Selin andrà in camera a prendere la bambina e la troverà priva di vita nella sua culla. Il trauma per la ragazza sarà molto forte, tanto che Selin prenderà in braccio sua figlia e non la lascerà. Tolga sarà disperato nel vedere Selin in quello stato e neanche Oltan potrà trattenere le lacrime per la sfortuna che colpisce puntualmente suo figlio e la sua famiglia. I medici spiegheranno a Tolga che non c'è stato nessun comportamento sbagliato da parte sua o di Selin: la morte in culla è un fenomeno più frequente di quanto si pensi. Questo non consolerà Tolga, che vedrà andare ancora una volta in fumo i suoi sogni. Nel frattempo, i giornalisti chiederanno a Oltan un milione per non diffondere la notizia.

Il fidanzamento ufficiale di Tolga e Selin

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga ha fatto la proposta di nozze a Selin. Dopo averle chiesto la mano quasi per gioco con gli amici, ha organizzato una serata romantica durante la quale le ha regalato un prezioso anello. Quest'ultima ha accettato subito di sposare il ragazzo di cui è innamorata e Tolga ha iniziato con le presentazioni ufficiali. Dopo essere stato da Oltan con Selin, Tolga è stato a cena con la famiglia di Selin. I genitori della ragazza sono perplessi su questo fidanzamento perché hanno capito che c'è molta differenza sociale tra loro e la famiglia di Tolga. Il padre di Selin si è detto contrario alle nozze, ma la ragazza non ha voluto ascoltarlo ed è decisa ad andare avanti.