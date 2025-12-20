Avverrà un dramma nelle puntate conclusive della seconda stagione della soap Tv La forza di una donna: Hatice morirà alla seguito delle ferite riportate in un incidente stradale. Poco prima di morire, la donna riuscirà a incontrare il marito Enver, il quale non riuscirà a trattenere di lacrime. Sarà proprio a lei a cercare di confortarlo, facendogli promettere che si occuperà di Sirin qualora dovesse succedere qualcosa.

Le ultime parole di Hatice prima di morire: 'Enver non piangere'

In evento drammatico sconvolgerà la vita dei protagonisti della soap Tv turca nella puntata finale della seconda stagione e che vedrà protagonista suo malgrado Hatice.

La donna verrà coinvolta in un incidente d'auto insieme a Arif, Sarp e Bahar e ad avere la peggio sarà proprio la moglie di Enver. Hatice verrà trasportata in gravi condizioni in ospedale dove verrà sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sembreranno migliorare visto che si risveglierà dal coma e riceverà la visita del marito Enver. Il loro incontro sarà commovente, con Enver che non riuscirà a trattenere le lacrime tanto che Hatice alla fine sarà costretta a dirgli: 'Enver per favore non piangere'.

Hatice perde la vita a seguito di un arresto cardiaco, Enver distrutto

I due si scambieranno parole d'amore, non sapendo che quelle saranno gli ultimi attimI insieme. La donna chiederà al marito anche di occuparsi di Sirin qualora dovesse succedere qualcosa e purtroppo questa sua ultima richiesta sembrerà suonare con un presagio.

Poco dopo Hatice avrà un arresto cardiaco che le sarà fatale nonostante tutti i tentativi dei medici per rianimarla.

La morte di Hatice sarà un duro colpo per tutti, soprattutto per Enver che sarà distrutto dal dolore. L'uomo avrà perso la donna con cui ha condiviso tutta la sua vita e sarà consapevole che niente sarà più come prima. Anche Sirin sarà inconsolabile e cercherà in capro espiatorio per la morte della madre. Dapprima se la prenderà con Arif, colpevole a suo dire, dell'incidente che ha portato Hatice in ospedale e poi con Sarp, anch'egli coinvolto nel sinistro che è costato la vita alla madre.

La forza di una donna continua a macinare ascolti

La forza di una donna continua a far registrare ascolti molto alti su Canale 5, con una media di oltre due milioni di spettatori e uno share che sfiora il 24% con picchi anche del 25%.

La serie che narra le vicende di Bahar è stata un successo anche in Turchia dove è andata in onda integralmente dal 2017 al 2020.

In Italia, al momento, si è giunti nel pieno della seconda stagione, e solo nei primi mesi del 2026 verrà trasmessa la terza e ultima stagione che promette altri numerosi colpi di scena.