Cambio programmazione per la finale del serale di Amici 2025 su Canale 5. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi subirà delle variazioni nella fascia di prime time in occasione della serata di sabato 17 maggio.

In prima serata, infatti, non ci sarà l'ultima puntata del talent show per lasciare spazio alla messa in onda dei film Corro da te. Una scelta dettata dal fatto che quella sera, in prime time su Rai 1, andrà in onda la finalissima di Eurovision Song Contest 2025.

Cambio programmazione Amici 2025: salta la finale del 17 maggio su Canale 5

Il talent di Canale 5 si avvia verso le fasi conclusive di questa ventiquattresima edizione, premiata ancora una volta dal pubblico con ottimi risultati d'ascolto in prime time.

Sabato 10 maggio andrà in onda la semifinale di Amici 2025, ma poi la finale in diretta con la proclamazione del vincitore assoluto di questa stagione non sarà sabato 17.

Maria De Filippi si fermerà eccezionalmente con il talent per evitare lo scontro diretto con la finalissima di Eurovision Song Contest, lo show musicale che andrà in onda live da Basilea su Rai 1, che quest'anno prevede la partecipazione di Lucio Corsi per l'Italia e di Gabry Ponte in rappresentanza di San Marino.

Corro da te al posto di Amici 24: il talent si sposta di domenica

Mediaset, quindi, nella serata di sabato 17 maggio programmerà in prime time il film Corro da te, con protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, previsto dalle 21:30 in poi, subito dopo Striscia la notizia.

I fan di Amici 2025 dovranno attendere domenica 18 maggio per poter vedere la finalissima del talent show in diretta su Canale 5: è questa la data scelta per la messa in onda della puntata conclusiva di questa edizione, durante la quale il pubblico da casa sarà chiamato a decidere il nome del trionfatore che si porterà a casa il premio da 150 mila euro.

Già aperti i casting per la prossima edizione del talent di Maria De Filippi

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore assoluto e i trionfatori delle categorie danza e canto, fervono già i preparativi per la prossima edizione di Amici.

Da qualche settimana stanno circolando i promo in televisione che annunciano l'apertura dei casting per la venticinquesima edizione del talent, in programma su Canale 5 nel corso della stagione 2025/2026.

Una riconferma dettata in primis dal successo Auditel di questi mesi: Maria De Filippi ha sempre dominato la scena di domenica pomeriggio ma anche in prime time con il serale, trasmesso nel sabato sera Mediaset.